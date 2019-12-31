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Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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с чего всё началось

В МИА «Россия сегодня» ответили на беспредел эстонского режима: что ждет Sputnik Эстония

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Sputnik Эстония04:50

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СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

РИА Новости08:25

В СЖР назвали беспрецедентным давление властей Эстонии на Sputnik

RT на русском07:59

Журналисты Sputnik прекратят сотрудничество с эстонской редакцией

Аргументы и Факты06:50

Сотрудники российского агентства Sputnik Эстония прекратили трудовые отношения с редакцией

Эхо Москвы10:18

В СЖР указали на давление и цензуру в ситуации вокруг Sputnik Estonia

Известия07:42

Сотрудники «Sputnik Эстония» уволятся из редакции из-за угроз

РЕН ТВ05:00

Сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить работать с МИА «Россия сегодня»

Вести.Ru04:41
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Общество

Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон преподнес большой сюрприз японским правоохранителям накануне Нового года.
Российская газета 05:08
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети

Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
ФАН 03:41
Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Хоккей

Молодежная сборная Швеции обыграла словаков и стала первой в группе А

ProstoProSport 11:40
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Ламбер и Соттили сопоставили данные о сейсмических событиях в районе Этны и собственно извержениях с информацией о полярном движении.
Популярная механика 28 декабря в 11:50
Политика

США направили дополнительные силы в Ирак для охраны посольства

Московский Комсомолец 11:49
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.
Lenta.ru 07:01
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service вчера в 03:24
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский.
RT на русском 09:04
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
Происшествия

Неизвестные 13 раз ударили ножом пассажира автобуса в Новой Москве

В Новой Москве двое неизвестных устроили поножовщину в автобусе.
Вести.Ru 11:31
Политика

«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта

«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта, сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
RT на русском 11:39
Футбол

«Челси» изучает вариант с трансфером Дембеле из «Лиона». Лэмпард считает, что он схож с Дрогба

По информации, полученной от источников Sky Sports, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард видит сходство между Дембеле и бывшим форвардом команды Дидье Дрогба.
Sports.ru 11:00
Политика

Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США

Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 09:47
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели 08:21
Происшествия

В Саратовской области опрокинулся микроавтобус

ТАСС 10:21
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Мой Брянск 00:25
Происшествия

Юнармейца из Омска посмертно наградили медалью за спасение ребёнка

REGNUM 05:57
Общество

Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов рыб и креветок из Китая

Известия 06:07
Политика

Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Черногория стала центром войны против православия

Председатель Российского общенародного Союза Сергей Бабурин опубликовал открытое письмо с призывом защитить православные святыни в Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания, по которому власть получает право распоряжаться церковным имуществом, святынями и территориями.
Новый День вчера в 07:39
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва вчера в 02:22
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