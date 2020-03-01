Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил задержание турецкими властями журналистов новостного агентства Sputnik.
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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир написал
 в твиттере, что осуждает задержание журналистов «Спутника» в Анкаре, и призвал власти Турции обеспечить их безопасность.
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