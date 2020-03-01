Политика
Российская газетаВ ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил задержание турецкими властями журналистов новостного агентства Sputnik.
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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир написал в твиттере, что осуждает задержание журналистов «Спутника» в Анкаре, и призвал власти Турции обеспечить их безопасность.Дождь06:30
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