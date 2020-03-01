с чего всё началось

В ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Религия Православные отмечают Прощеное воскресенье В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.

Армия и оружие Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.

Шоу-бизнес 69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.

Политика Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех» В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Общество Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 117 Число заразившихся новым коронавирусом в Германии достигло по состоянию на утро воскресенья как минимум 117 человек.

Происшествия СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.