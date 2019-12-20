с чего всё началось

Sputnik Сенатор Алексей Пушков обсудил по телефону с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию с угрозами сотрудникам Sputnik в Эстонии. "Господин Дезир согласился со мной в том, что здесь есть проблема, в которой он намерен разобраться", — приводит слова Пушкова ТАСС.

В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации со Sputnik в Эстонии

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Общество В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии Молитвенные стояния "За семью" пройдут в 30 городах России в субботу с участием православных, родительских и патриотических организаций: в Москве молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.

Единоборства Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой Ранее Кадыров опубликовал в Instagram видео, в котором бросил вызов Емельяненко, при этом добавив, что пока не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее — по правилам бокса или ММА.

Общество В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.

Политика «Газпром» выплатит Украине $3 млрд Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.

Общество Голикова назвала причину разрыва в зарплатах врачей Разница в зарплатах врачей в субъектах РФ связана с тем, что оклады устанавливаются на уровне региона и на уровне главы медорганизации.

Армия и оружие В США начинаются войсковые испытания вертолетов MH-139A Grey Wolf ВВС США приняли на вооружение новый вертолёт MH-139A Grey Wolfhttps: / / t.co / WqjUPby0xu pic.twitter.com / N1DPFYKSD4 — TOPWAR (@ topwar_ru) December 21, 2019 Издание отмечает, что новый многоцелевой вертолет Leonardo (Agusta Westland) AW139 получил официальное обозначение MH-139A Grey Wolf.

Политика Трамп добился отказа от выделения срочной военной помощи Украине В Белом доме смогли добиться от демократов в Конгрессе отказа от жесткой формулировки, которая предполагала выделение срочной военной помощи Украине.

Происшествия В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.