Политика
РЕН ТВВ ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации со Sputnik в Эстонии
Sputnik Сенатор Алексей Пушков обсудил по телефону с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию с угрозами сотрудникам Sputnik в Эстонии. "Господин Дезир согласился со мной в том, что здесь есть проблема, в которой он намерен разобраться", — приводит слова Пушкова ТАСС.
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с чего всё началось
"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте офиса Дезира.РИА Новости11:05
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В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации с журналистами Sputnik в Эстонии
Российская газетавчера в 08:34
Пушков получил от ОБСЕ обещание прояснить ситуацию с эстонским бюро Sputnik
Южный Федеральныйвчера в 08:35
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Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»
Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в Китае играл с "Торпедо".
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Армия и оружие
В США начинаются войсковые испытания вертолетов MH-139A Grey Wolf
ВВС США приняли на вооружение новый вертолёт MH-139A Grey Wolfhttps: / / t.co / WqjUPby0xu pic.twitter.com / N1DPFYKSD4 — TOPWAR (@ topwar_ru) December 21, 2019 Издание отмечает, что новый многоцелевой вертолет Leonardo (Agusta Westland) AW139 получил официальное обозначение MH-139A Grey Wolf.
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
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Наука
Названы 10 человек, оказавших наибольшее влияние на науку в 2019 году
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