Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации со Sputnik в Эстонии

Sputnik Сенатор Алексей Пушков обсудил по телефону с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию с угрозами сотрудникам Sputnik в Эстонии. "Господин Дезир согласился со мной в том, что здесь есть проблема, в которой он намерен разобраться", — приводит слова Пушкова ТАСС.
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"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте
 офиса Дезира.
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Французский политический деятель, первый секретарь Социалистической партии Франции. Член Европейского парламента от Иль-де-Франса с 1999 по 2014 год. В 2017 году назначен представителем ОБСЕ по свободе СМИ.
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