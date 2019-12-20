с чего всё началось

Sputnik Сенатор Алексей Пушков обсудил по телефону с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию с угрозами сотрудникам Sputnik в Эстонии. "Господин Дезир согласился со мной в том, что здесь есть проблема, в которой он намерен разобраться", — приводит слова Пушкова ТАСС.

В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации со Sputnik в Эстонии

Общество Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Шоу-бизнес Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.

Общество «Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград на 2020 год Новый Калининград Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на 2020 год Они продаются на его собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний, говорится на сайте авиаперевозчика.

Наука Грипп снижает вероятность заболеть простудой Ученые выяснили, что вирусы гриппа и простуды мешают друг другу заражать организм.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.