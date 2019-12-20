Политика
РЕН ТВВ ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации со Sputnik в Эстонии
Sputnik Сенатор Алексей Пушков обсудил по телефону с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию с угрозами сотрудникам Sputnik в Эстонии. "Господин Дезир согласился со мной в том, что здесь есть проблема, в которой он намерен разобраться", — приводит слова Пушкова ТАСС.
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с чего всё началось
"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте офиса Дезира.РИА Новости11:05
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Пушков получил от ОБСЕ обещание прояснить ситуацию с эстонским бюро Sputnik
Южный Федеральныйвчера в 08:35
В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации с журналистами Sputnik в Эстонии
Российская газетавчера в 08:34
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