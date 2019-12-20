Политика
REGNUMВ ОБСЕ призвали Эстонию воздержаться от давления на Sputnik
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония».
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"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте офиса Дезира.РИА Новости11:05
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В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации с журналистами Sputnik в Эстонии
Российская газетавчера в 08:34
Пушков получил от ОБСЕ обещание прояснить ситуацию с эстонским бюро Sputnik
Южный Федеральныйвчера в 08:35
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Энергетика
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Армия и оружие
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Ведущий программы "Модный приговор", историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с "Говорит Москва" дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.