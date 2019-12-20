Политика

REGNUMREGNUMВ ОБСЕ призвали Эстонию воздержаться от давления на Sputnik

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония».
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"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте
 офиса Дезира.
РИА Новости11:05

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Представитель ОБСЕ по СМИ призвал власти Эстонии воздержаться от давления на Sputnik

ТАСС08:54

В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации с журналистами Sputnik в Эстонии

Российская газетавчера в 08:34

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РЕН ТВвчера в 07:42

В ОБСЕ отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония

РИА Новости12:56

Представитель ОБСЕ призвал воздержаться от давления на Sputnik Эстония

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Пушков получил от ОБСЕ обещание прояснить ситуацию с эстонским бюро Sputnik

Южный Федеральныйвчера в 08:35

В ОБСЕ призвали власти Эстонии воздержаться от давления на Sputnik

Известия10:11
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Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости 19 декабря в 07:03
Общество

«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке

Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
РБК 11:10
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
Российская газета 05:58
Происшествия

В Апатитах подростки напали на полицейских

Российская газета 09:38
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Tvoe-avto.com вчера в 08:58
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:41
Единоборства

Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Мчуну в бою за титул WBC Silver

Россиянин Денис Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну в бою за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе.
РИА Новости 12:40
Общество

Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Lenta.ru 09:04
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
RT на русском 10:45
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина работающих в ООН россиян являются агентами ФСБ.
РБК 08:12
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Происшествия

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
РБК 13:02
Политика

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
ТАСС 11:46
Гаджеты

Появились первые изображения iPhone SE 2

В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
МедиаПоток вчера в 03:57
Политика

Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной

Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
News.ru 09:41
Авто

Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
ToDay News Ufa 07:41
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
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В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Lenta.ru 10:04
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту на пять лет.
Lenta.ru 05:30
Шоу-бизнес

Бузова получила публичное признание в любви от Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян всеми способами пытаются скрыть свой роман, поскольку на ТВ сейчас идет шоу "План Б", где, согласно правилам контракта, девушка должна выбрать для себя жениха.
Pravda.Ru 19 декабря в 09:48
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
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Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Словении

Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице.
РИА Новости 09:42
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Политика

Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Pravda.Ru 01:24
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Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия

В Карибском море столкнулись два круизных лайнера

В районе острова Косумель в Карибском море столкнулись два круизных лайнера — Carnival Glory и Carnival Legend.
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Происшествия

Душили ремнем: в Архангельске две школьницы жестоко убили ровесницу

Дни.ру вчера в 04:51
Общество

Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год

Ведущий программы "Модный приговор", историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с "Говорит Москва" дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.
РИА Новости 06:07
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Арлем Дезир
Французский политик
Французский политический деятель, первый секретарь Социалистической партии Франции. Член Европейского парламента от Иль-де-Франса с 1999 по 2014 год. В 2017 году назначен представителем ОБСЕ по свободе СМИ.
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