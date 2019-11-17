Политика
RT на русскомВ ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов». Как передаёт РИА Новости, об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Минске.
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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».
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В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
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Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
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СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
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Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
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Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
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Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Внедорожник Chevrolet Niva, обновленный по прообразу собственного концепта образца 2014 года, может встать на конвейер «АвтоВАЗа» уже в 2020 году.
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Российские военные заняли две базы США в Сирии
Российские военные заняли еще две базы США на севере Сирии. Американцы покинули их в рамках сокращения своего военного присутствия в стране.
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