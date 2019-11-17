Политика

RT на русскомRT на русскомВ ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов». Как передаёт РИА Новости, об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Минске.
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ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии

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