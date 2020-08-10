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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

С первого января следующего года частично начнет действовать закон о квалифицированных БКИ. Документ нацелен на повышение защищенности заемщиков и финансовых организаций за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
ФАН

Эксперт оценил новый способ изменить кредитную историю

ФАН07:51
Телеканал 360°

Новый способ изменить кредитную историю сочли важным и полезным

Телеканал 360°05:41
Известия

Эксперт оценил влияние кредитной истории на возможность получить заем

Известия06:43
Комсомольская правда

Новый способ изменить кредитную историю признали важным и полезным

Комсомольская правда08:09
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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В МИД РФ прокомментировали задержания российских журналистов в Минске

Действия белорусских правоохранителей в отношении задержанных российских журналистов являются непропорциональными, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова 10 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна09:21

Украинскому защитнику «Гента» наложили швы из-за травмы пениса

Защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). На 63-й минуте украинский футболист столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински и покинул поле.
Матч ТВ07:49

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газета06:39

В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Актер Ефремов пережил инсульт во время матча «Спартака» против «Сочи»

Известный актер и поклонник московского «Спартака» Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, пережил инсульт во время вчерашнего матча «красно-белых» с «Сочи» (2:2). Данную информацию распространяет источник «МK».
ProstoProSport09:28

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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