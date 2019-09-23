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РИА НовостиРИА НовостиВ ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Российских спортсменов могут не допустить к Играм 2020 года в Токио, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. В понедельник стало известно, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
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"За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории", – приведены слова Позднякова на сайте
 комитета.
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