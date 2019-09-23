Спорт
РИА НовостиВ ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
Российских спортсменов могут не допустить к Играм 2020 года в Токио, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. В понедельник стало известно, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
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с чего всё началось
"За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории", – приведены слова Позднякова на сайте комитета.Москва 2408:59
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Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
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В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
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В 2017 году в Россию было ввезено 892 тысячи тонн пальмового масла, а в прошлом году — уже 1 миллион 60 тонн.
Московский Комсомолец 12:21
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Юрген Клопп признан лучшим тренером по версии ФИФА
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В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
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Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
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Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз
По словам представителя re:Store, за первые выходные продажи новых смартфонов Apple показали трёхкратный рост по сравнению с прошлогодними показателями.
Rambler News Service вчера в 15:02
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Энергетика
WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
Российская газета вчера в 20:18
Происшествия
Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
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Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москва»
Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall.
Рамблер 14:01
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Работы в 2019 году должны быть выполнены до 1 ноября, в 2020 году — в период с 10 января до 1 октября. Стоимость контракта — 250 млн руб.
РБК 15:54
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Экономика
Навыки не успевают за экономикой
Средний индекс по всем странам-участницам в 2019 году составил 5,4 балла, и впервые с 2012 года его устойчивый рост прекратился.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Технологии
Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
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Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
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На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
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РБК 15:23
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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
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В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Акции туроператора TUI выросли на 10% после банкротства Thomas Cook
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