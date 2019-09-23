с чего всё началось

Российских спортсменов могут не допустить к Играм 2020 года в Токио, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. В понедельник стало известно, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Гаджеты Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Здоровье В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд В 2017 году в Россию было ввезено 892 тысячи тонн пальмового масла, а в прошлом году — уже 1 миллион 60 тонн.

Путешествия РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Общество Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.

Хоккей СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.

Экономика ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.

Гаджеты Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз По словам представителя re:Store, за первые выходные продажи новых смартфонов Apple показали трёхкратный рост по сравнению с прошлогодними показателями.

Политика ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Энергетика WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.

Происшествия Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москва» Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall.

Политика Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете Работы в 2019 году должны быть выполнены до 1 ноября, в 2020 году — в период с 10 января до 1 октября. Стоимость контракта — 250 млн руб.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Экономика Навыки не успевают за экономикой Средний индекс по всем странам-участницам в 2019 году составил 5,4 балла, и впервые с 2012 года его устойчивый рост прекратился.

Авто Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.

Происшествия На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Экономика Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Политика Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.

Общество Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.