Политика
Газета.RuВ OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Читать в источнике
Оценить369
с чего всё началось
Россия сумеет найти судно, чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью Bloomberg глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле.Коммерсантъ00:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»
Национальная служба новостейвчера в 12:47
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Биатлон
Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации
Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Здоровье
Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом
Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Армия и оружие
В России закончили госиспытания перспективной торпеды
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
Политика
Зеленский пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад»
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале
Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
Общество
Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Сегмент угоняемых автомобилей меняется ежегодно. Эксперты назвали автомобили, которые чаще всего угоняют в России.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Автоспорт
Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull
По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.
Общество
Генпрокуратура ответила на отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в РФ
Отказавшись судить подозреваемых по делу MH17 в России, Нидерланды уклонились от всестороннего расследования.
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Общество
Газаров может возглавить московский Театр Сатиры
Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
Авто
Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ
Спрос на «китайцев» в России продолжает расти: в январе 2020 года россияне купили 3281 автомобиль китайских марок – в два раза больше, чем годом ранее.
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Авто