Политика

Газета.RuГазета.RuВ OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
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с чего всё началось
Россия сумеет найти судно, чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью Bloomberg
 глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле.
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Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
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Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
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Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Политика

Зеленский пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад»

Труд 13 февраля в 13:25
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
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Названы самые угоняемые автомобили в России

Сегмент угоняемых автомобилей меняется ежегодно. Эксперты назвали автомобили, которые чаще всего угоняют в России.
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Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

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Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Автоспорт

Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull

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Генпрокуратура ответила на отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в РФ

Отказавшись судить подозреваемых по делу MH17 в России, Нидерланды уклонились от всестороннего расследования.
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Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
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Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

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Газаров может возглавить московский Театр Сатиры

Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
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Авто

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Спрос на «китайцев» в России продолжает расти: в январе 2020 года россияне купили 3281 автомобиль китайских марок – в два раза больше, чем годом ранее.
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«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
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Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru 13 февраля в 05:54
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Названы самые надежные трехлетние автомобили

Tvoe-avto.com вчера в 05:05
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