с чего всё началось

Биатлон Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Здоровье Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.

Происшествия Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Автоспорт Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.

Общество Газаров может возглавить московский Театр Сатиры Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».

Авто Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ Спрос на «китайцев» в России продолжает расти: в январе 2020 года россияне купили 3281 автомобиль китайских марок – в два раза больше, чем годом ранее.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.