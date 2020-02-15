с чего всё началось

Общество Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.

Биатлон Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.

Культура Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.

Общество Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

Шоу-бизнес Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз О рождении малыша Бо стало известно после того, как Айда в День Святого Валентина опубликовала на своей страничке забавное фото.

Общество Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.