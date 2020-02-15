Политика

Газета.RuГазета.RuВ OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
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с чего всё началось
Россия сумеет найти судно, чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью Bloomberg
 глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле.
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