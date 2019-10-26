Идеолог проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер предполагает, что семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца следующей недели.

с чего всё началось

Идеолог проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Регион заботы» и учредитель благотворительного народного фонда «Вера» Нюта Федермессер рассказала, что незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для детей, больных эпилепсией, поступит в ожидающие его семьи к концу следующей недели.

В ОНФ рассказали о скором поступлении препарата «Фризиум»

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