Общество
ИзвестияВ ОНФ рассказали о скором поступлении препарата «Фризиум»
Идеолог проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Регион заботы» и учредитель благотворительного народного фонда «Вера» Нюта Федермессер рассказала, что незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для детей, больных эпилепсией, поступит в ожидающие его семьи к концу следующей недели.
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В ОНФ рассказали, что не зарегистрированный в России «Фризиум» поступит в семьи до конца следующей недели
Идеолог проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер предполагает, что семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца следующей недели.Общероссийский Народный Фронт10:00
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В ОНФ рассказали, что не зарегистрированный в России «Фризиум» поступит в семьи до конца следующей недели
Общероссийский Народный Фронт10:00
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