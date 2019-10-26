Общество

ИзвестияИзвестияВ ОНФ рассказали о скором поступлении препарата «Фризиум»

Идеолог проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Регион заботы» и учредитель благотворительного народного фонда «Вера» Нюта Федермессер рассказала, что незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для детей, больных эпилепсией, поступит в ожидающие его семьи к концу следующей недели.
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В ОНФ рассказали, что не зарегистрированный в России «Фризиум» поступит в семьи до конца следующей недели

Идеолог проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер предполагает, что семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца следующей недели.
Общероссийский Народный Фронт10:00

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Нуждающиеся во «Фризиуме» семьи получат его до конца следующей недели

Московский Комсомолец10:50

В ОНФ рассказали, что не зарегистрированный в России «Фризиум» поступит в семьи до конца следующей недели

Общероссийский Народный Фронт10:00

Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум», смогут получить его до конца следующей недели

Эхо Москвы10:31

В ОНФ сообщили, что дети получат до конца следующей недели препарат «Фризиум»

ТАСС10:20

ОНФ: «Фризиум» нуждающиеся семьи получат до конца следующей недели

Говорит Москва10:13

В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию

РИА Новости10:08

В ОНФ назвали сроки прибытия в Россию партии препарата «Фризиум»

RT на русском10:41
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