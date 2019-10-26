Общество
РИА НовостиВ ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию
Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.
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В ОНФ рассказали, что незарегистрированный в России «Фризиум» поступит в семьи до конца следующей недели
Общероссийский Народный Фронт10:00
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«Ак Барс» — «Барыс»: Фазылзянов забил броском от своей синей линии
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"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
РИА Новости 08:06
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Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Армия и оружие
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Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия 03:54
Политика
Зеленский сменил губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области.
Газета.Ru 08:45
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
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Как сообщили в МВД на транспорте, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту начали "совершать действия развратного характера".
Московский Комсомолец 07:33
Армия и оружие
Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном
Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России.
Ведомости 12:15
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека
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Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
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На Гран-при Мексики состоятся третья свободная практика и квалификация
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Телевикторина «Слабое звено» вернется на российские экраны
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу уверен, что Запад пытается рассорить Россию со всеми ее союзниками.
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Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
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Общество
Еще один гей рассказал о пытках в Чечне
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Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
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Футбол
«Это привело бы к расколу в команде». Адиев — об уходе из «Ахмата»
Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, всего десять дней проработавший в тренерском штабе «Ахмата», в интервью «СЭ» объяснил свой уход из грозненской команды.
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Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Известия 10:48
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51