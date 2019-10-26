Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию

Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.
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с чего всё началось

В ОНФ рассказали, что не зарегистрированный в России «Фризиум» поступит в семьи до конца следующей недели

Сегодня стало известно, что в Россию должен прибыть самолет с первой партией препарата, применяющегося для лечения детей, больных эпилепсией. После растамаживания груз поступит на склад Московского эндокринного завода, и в начале недели можно ожидать, что начнется доставка препарата в регионы.
Общероссийский Народный Фронт10:00

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В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию

РИА Новости10:08

Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум», смогут получить его до конца следующей недели

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