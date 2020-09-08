В ОНК Москвы назвали возможное место отбывания Ефремовым наказания
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Осужденный к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в законную силу.В источнике
Посетили Михаила Ефремова в СИЗО номер 5 „Водник“. Он успел встретиться с руководителем изолятора и они предварительно оговорились, что Ефремов для хозотряда и сотрудников СИЗО прочитает пьесу под названием „Пар“, которая написана Охлобыстиным специально для Ефремова. Это пьеса про баню.
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