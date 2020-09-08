Посетили Михаила Ефремова в СИЗО номер 5 „Водник“. Он успел встретиться с руководителем изолятора и они предварительно оговорились, что Ефремов для хозотряда и сотрудников СИЗО прочитает пьесу под названием „Пар“, которая написана Охлобыстиным специально для Ефремова. Это пьеса про баню.