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В ОНК Москвы назвали возможное место отбывания Ефремовым наказания

Осужденный к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в законную силу.В источнике
Марина Литвиновичроссийский политик
Посетили Михаила Ефремова в СИЗО номер 5 „Водник“. Он успел встретиться с руководителем изолятора и они предварительно оговорились, что Ефремов для хозотряда и сотрудников СИЗО прочитает пьесу под названием „Пар“, которая написана Охлобыстиным специально для Ефремова. Это пьеса про баню.
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Эхо Москвы

Актер Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в силу

Эхо Москвы17:04
РИА Новости

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Московский Комсомолец17:09
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