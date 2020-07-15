Общество

RT на русскомRT на русскомВ ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Читать в источнике
Комментировать250
с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку в крае, сообщила ТАСС член ОНК Ева Меркачева.
ТАССвчера в 16:03

Подробнее о событии

Тот ещё контингент: на митингах в Хабкрае пахнет алкоголем и деньгами

Transsibinfo05:24

Фургал разоткровенничался за решеткой, Мистрюков заболел раком и частично ослеп

Московский Комсомолец02:59

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русскомвчера в 14:55

Фургал пожаловался на аллергию в СИЗО

Интерфаксвчера в 16:16

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку

ТАССвчера в 16:03

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

РИА Новостивчера в 15:12

Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту

РБКвчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
253
Общество

В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов

В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней.
ТАСС 13 июля в 03:24
16
Шоу-бизнес

Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы

Московский Комсомолец 03:52
3
Общество

Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией

Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
76
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
358
Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
1
Общество

Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19

Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
1
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
151
Кино

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 13 июля в 10:20
43
Политика

WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности

Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
ТАСС вчера в 21:59
Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
40
Общество

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
3
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
231
Наука

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
14
Футбол

Тренера «Ростова» Карпина обвинили в ущербе деловой репутации РПЛ

Главного тренера ФК «Ростов» обвинили в нанесении ущерба имиджу Российской Премьер-лиги. Об этом Валерий Карпин написал в своем Instagram.
161.ru вчера в 08:50
5
Общество

Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Газета.Ru 05:27
394
Политика

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
170
Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
4
Общество

Ростех и ФСИН попросили 5,8 млрд рублей на цифровизацию колоний

Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросили власти выделить 5,8 миллиарда рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы (УИС).
Компания 03:33
1
Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Lenta.ru 04:12
246
Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
17
Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
28
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
149
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
86
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
23
Футбол

Отец Черышева прокомментировал возможный трансфер сына в «Зенит»

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев не планирует переходить в российский «Зенит».
Московский Комсомолец 03:54
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
1
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
38
Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Газета.Ru 05:13
141
Кино

Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона

Американский телеканал Showtime закрыл сериал «Шучу», главную роль в котором исполнил Джим Керии.
News.ru 04:46
1
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное