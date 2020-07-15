Общество
RT на русскомВ ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Читать в источнике
Оценить215
с чего всё началось
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку в крае, сообщила ТАСС член ОНК Ева Меркачева.ТАССвчера в 16:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:09, Ашберн
Происшествия
Иван Голунов требует 5 млн рублей с задержавших его полицейских
Бывшие сотрудники полиции, которые летом прошлого года задержали в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали ответчиком по иску на 5 млн рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 07:05
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Автоспорт
В Mercedes опасаются скорости Red Bull в Венгрии
F1news.ru 06:19
Армия и оружие
Коротченко объяснил, зачем Пашиняну нужна война в Нагорном Карабахе
Свободная Пресса 06:16
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Компания Nissan представила свой первый электрический кроссовер Ariya.
Автоновости дня 03:32
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Российская газета 06:16
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Российская газета 06:39
Экономика
Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 12 июля в 06:57
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Общество
Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса
В ведомстве сообщили, что первая группа добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины, выписана из госпиталя имени Бурденко.
RT на русском 04:10
Наука
Объём CO2 в земной атмосфере приближается к уровню 15 млн лет назад
Live24 вчера в 01:36
Общество
Юридическая компания обвинила Google в слежке за пользователями
Представители юридической компании, к которой за помощью обратились люди, указали, что Google следил за своими пользователями при помощи браузера Chrome.
Народные новости 05:22
Общество
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
Общество
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
Коммерсантъ 06:18
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости 04:05
Общество
Морозов продлил коронавирусные ограничения до 1 августа
Ограничения в период пандемии коронавируса, которые действовали в Ульяновской области до 15 июля, продлеваются до 1 августа.
Ульяновск онлайн 07:00
Здоровье
245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
В региональном оперативном штабе отметили, что на сегодняшний день число случаев инфицирования коронавирусом в регионе составляет 16372.
Evo-rus.com вчера в 04:20
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Футбол
Андрей Аршавин: Обыграть «Спартак» стало заурядным событием
Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации, сложившейся в московском «Спартаке».
Советский спорт 06:18
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Футбол
Легенда питерского футбола хочет стать президентом «Зенита»
Бывший лидер «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Фонтанке» признался, что хочет стать президентом клуба.
BetOn 06:49
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21