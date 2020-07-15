Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку в крае, сообщила ТАСС член ОНК Ева Меркачева.

с чего всё началось

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

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