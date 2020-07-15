Общество

RT на русскомRT на русскомВ ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
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с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку в крае, сообщила ТАСС член ОНК Ева Меркачева.
ТАССвчера в 16:03

Подробнее о событии

Общественникам запретили рассказывать Фургалу о митингах

Московский Комсомолец03:20

Руки губернатора Хабаровского края покрылись красными пятнами

Transsibinfoвчера в 19:30

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русскомвчера в 14:55

Фургал пожаловался на аллергию в СИЗО

Интерфаксвчера в 16:16

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку

ТАССвчера в 16:03

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

РИА Новостивчера в 15:12

Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту

РБКвчера в 16:38
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:09, Ашберн
Происшествия

Иван Голунов требует 5 млн рублей с задержавших его полицейских

Бывшие сотрудники полиции, которые летом прошлого года задержали в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали ответчиком по иску на 5 млн рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 07:05
Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
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Экономика

Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
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Автоспорт

В Mercedes опасаются скорости Red Bull в Венгрии

F1news.ru 06:19
Армия и оружие

Коротченко объяснил, зачем Пашиняну нужна война в Нагорном Карабахе

Свободная Пресса 06:16
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
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Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Компания Nissan представила свой первый электрический кроссовер Ariya.
Автоновости дня 03:32
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Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Российская газета 06:16
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

Российская газета 06:39
Экономика

Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 12 июля в 06:57
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Киберспорт

Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

Dota2.ru вчера в 19:09
Общество

Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса

В ведомстве сообщили, что первая группа добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины, выписана из госпиталя имени Бурденко.
RT на русском 04:10
Наука

Объём CO2 в земной атмосфере приближается к уровню 15 млн лет назад

Live24 вчера в 01:36
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Общество

Юридическая компания обвинила Google в слежке за пользователями

Представители юридической компании, к которой за помощью обратились люди, указали, что Google следил за своими пользователями при помощи браузера Chrome.
Народные новости 05:22
7
Общество

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
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Общество

ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
Коммерсантъ 06:18
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Шоу-бизнес

Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости 04:05
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Общество

Морозов продлил коронавирусные ограничения до 1 августа

Ограничения в период пандемии коронавируса, которые действовали в Ульяновской области до 15 июля, продлеваются до 1 августа.
Ульяновск онлайн 07:00
Футбол

Глушаков: «Ахмат» хочет опередить «Спартак» в турнирной таблице

Газета.Ru 03:53
Здоровье

245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

В региональном оперативном штабе отметили, что на сегодняшний день число случаев инфицирования коронавирусом в регионе составляет 16372.
Evo-rus.com вчера в 04:20
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
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Футбол

Андрей Аршавин: Обыграть «Спартак» стало заурядным событием

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации, сложившейся в московском «Спартаке».
Советский спорт 06:18
Происшествия

В дом ведущей Первого канала пришла полиция

Lenta.ru 06:08
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Футбол

Легенда питерского футбола хочет стать президентом «Зенита»

Бывший лидер «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Фонтанке» признался, что хочет стать президентом клуба.
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Игры

Death Stranding стала доступна на PC

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