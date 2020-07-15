Общество

RT на русскомRT на русскомВ ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку в крае, сообщила ТАСС член ОНК Ева Меркачева.
ТАССвчера в 16:03

Подробнее о событии

В ОНК рассказали о содержании Сафронова в «Лефортово»

ТАСС07:45

Общественникам запретили рассказывать Фургалу о митингах

Московский Комсомолец03:20

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

РИА Новостивчера в 15:12

Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту

РБКвчера в 16:38

Фургал пожаловался на аллергию в СИЗО

Интерфаксвчера в 16:16

Руки губернатора Хабаровского края покрылись красными пятнами

Transsibinfoвчера в 19:30

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русскомвчера в 14:55
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Общество

Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы

Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса "Коронавир" были направлены в российские больницы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
Газета.Ru 14:36
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Политика

США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

Минфин США внес в санкционный список трех физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
РБК 14:30
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
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Общество

В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
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Футбол

Футболисты «Спартака» разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России

Говорит Москва 13:27
Армия и оружие

Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
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Происшествия

Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
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Политика

В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
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Авто

КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения

Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net 03:27
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Здоровье

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург

В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online 08:44
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Происшествия

Понасенков отверг обвинение в травле историка Соколова

Газета.Ru 11:21
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Финансы

Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги

"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен", — об этом говорится в материалах Банка России.
Pravda.Ru 11:53
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Происшествия

Суд арестовал одного из врачей, обвиняемых в торговле детьми

РИА Новости 13:33
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ

Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
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Происшествия

В дом ведущей Первого канала пришла полиция

Розу Сябитову обвинили в замусоривании поселка и вызвали полицию в ее загородный дом. Об этом она сообщила в Instagram.
Lenta.ru 06:08
35
Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
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Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
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Происшествия

СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске

«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Белоруссия», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:54
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Шоу-бизнес

Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости 04:05
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Игры

Death Stranding стала доступна на PC

The GEEK 04:21
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на юго-востоке Украины путем выполнения Минских соглашений.
Известия 09:05
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Футбол

Савин за сутки собрал около 10 миллионов семье умершего Самохвалова

Экс-футболист Евгений Савин, автор YouTube-блога «КраСава», за сутки собрал почти 10 миллионов рублей семье погибшего защитника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.
Матч ТВ 14:22
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Общество

Более 100 штаммов коронавируса выделено в России

Цензуры.Нет 09:13
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Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
9
Политика

Соцопрос: Зеленский с огромным запасом выигрывает президентские выборы

Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, в первом туре Зеленский получил бы 37% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.
REGNUM 08:31
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение

Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
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