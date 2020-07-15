Общество

RT на русскомRT на русскомВ ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
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с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку в крае, сообщила ТАСС член ОНК Ева Меркачева.
ТАССвчера в 16:03

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Общественникам запретили рассказывать Фургалу о митингах

Московский Комсомолец03:20

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русскомвчера в 14:55

Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту

РБКвчера в 16:38

Фургал пожаловался на аллергию в СИЗО

Интерфаксвчера в 16:16

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку

ТАССвчера в 16:03

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

РИА Новостивчера в 15:12

Руки губернатора Хабаровского края покрылись красными пятнами

Transsibinfoвчера в 19:30
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Адвокат Пашаев опроверг слухи о желании Ефремова сменить защитника

Адвокат актера Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что артист хочет сменить защитника.
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В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

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Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
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«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона

"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
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Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
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Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
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Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
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Армия и оружие

Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22

Актуальные Новости 03:08
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Общество

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
РБК вчера в 17:00
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Футбол

Гвардиола ответил Клоппу и Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявления коллег Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»).
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
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Происшествия

На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
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Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
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В России за сутки зафиксировано 6422 новых случая коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6422 новых носителя коронавирусной инфекции.
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Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела

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Астрономы-любители помогли найти необычные коричневые карлики

Астрономы надеются использовать эти коричневые карлики, чтобы узнать больше об экзопланетах, ведь в образовании этих объектов участвуют похожие процессы.
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Глушаков: «Ахмат» хочет опередить «Спартак» в турнирной таблице

Газета.Ru 03:53
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Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой

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Живого пациента сочли мертвым и отказались выпускать из морга

В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание.
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В Москве выявили 628 новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в Москве выявили 628 новых заразившихся коронавирусом.
РБК 03:53
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235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
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Райан Рейнольдс показал отсылку к «Индиане Джонсу» в «Дэдпуле 2»

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Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

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Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций

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Газета.Ru 01:40
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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