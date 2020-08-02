В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Член ОНК передала благодарности экс-губернатора и попросила больше не отправлять продукты, так как их уже достаточно. Ранее Литвинович сообщала, что Фургалу присылают много книг и корреспонденции, однако все это остается у следователей. Она также отмечала, что в камере он содержится не один.

Марина Литвинович российский политик Посылки приходят, пришло еще около 20. Он очень всех благодарит и просит больше не присылать продукты, их уже достаточно.