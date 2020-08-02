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РБК
РБК

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Член ОНК передала благодарности экс-губернатора и попросила больше не отправлять продукты, так как их уже достаточно. Ранее Литвинович сообщала, что Фургалу присылают много книг и корреспонденции, однако все это остается у следователей. Она также отмечала, что в камере он содержится не один.В источнике
Марина Литвиновичроссийский политик
Посылки приходят, пришло еще около 20. Он очень всех благодарит и просит больше не присылать продукты, их уже достаточно.
С чего всё началось
Интерфакс

Фургал заявил, что ему тяжело дается изоляция в СИЗО «Лефортово»

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на изоляцию и отсутствие информации в СИЗО "Лефортово", сказала "Интерфаксу" член столичной ОНК Марина Литвинович.
Интерфаксвчера в 11:56
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Вести.Ru

Фургал пожаловался на отсутствие информации

Вести.Ruвчера в 13:59
Московский Комсомолец

Фургал рассказал об изощрённой пытке: «Есть более тонкие способы воздействия»

Московский Комсомолецвчера в 14:16
ТАСС

В ОНК сообщили, что Сергей Фургал просит пока не отправлять ему посылок с едой

ТАССвчера в 12:07
EastRussia

Сергей Фургал: в СИЗО меня никто не травил и не будет

EastRussia30 июля в 21:43
РИА Новости

В ОНК заявили, что Фургал не получает писем в СИЗО

РИА Новости30 июля в 03:27
Хабаров.today

Следствие забирает у Сергея Фургала все письма и телеграммы

Хабаров.today29 июля в 23:58
AmurMedia.ru

Член ОНК увиделась с Фургалом: он не получил ни одного письма, ни одной телеграммы

AmurMedia.ru29 июля в 20:58
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Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе

Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность переноса всеобщих выборов заявил в воскресенье, 2 августа, в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.
Известия18:16
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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Около 8 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесного пожара

Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных, сообщили власти.
Интерфаксвчера в 10:03
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В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов.
ToDay News Ufaвчера в 16:56
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Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ruвчера в 09:26
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