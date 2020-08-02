В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
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Член ОНК передала благодарности экс-губернатора и попросила больше не отправлять продукты, так как их уже достаточно. Ранее Литвинович сообщала, что Фургалу присылают много книг и корреспонденции, однако все это остается у следователей. Она также отмечала, что в камере он содержится не один.В источнике
Посылки приходят, пришло еще около 20. Он очень всех благодарит и просит больше не присылать продукты, их уже достаточно.
С чего всё началось
Фургал заявил, что ему тяжело дается изоляция в СИЗО «Лефортово»
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на изоляцию и отсутствие информации в СИЗО "Лефортово", сказала "Интерфаксу" член столичной ОНК Марина Литвинович.
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AmurMedia.ru29 июля в 20:58