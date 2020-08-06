Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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В ОНК сообщили о захвате своего офиса в Москве

Москва 2418:17

В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

РБК17:30

Неизвестные заблокировали доступ в офис московской ОНК

Интерфакс17:02

ОНК Москвы сообщила о попытке захвата своего офиса неизвестными

Коммерсантъ17:12

Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве

RT на русском16:41

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

РИА Новости16:38

В ОНК Москвы заявили о попытке захвата офиса неизвестными

ТАСС16:12
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Музыка

О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни

Русская Планета 21:34
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Экономика

Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям

Вложениям в наличные доллары в неспокойные времена следует предпочесть параллельные инвестиции в акции фармкомпаний и ритейлеров, рассказала агентству "Прайм" ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Кира Лист.
ПРАЙМ 19:08
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
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Армия и оружие

Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии

Вести.Ru 18:25
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Баскетбол

«Лейкерс» уступили «Оклахоме» в матче НБА

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" оказалась сильнее "Лос-Анджелес Лейкерс".
Газета.Ru 21:33
Политика

Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Коммерсантъ 17:59
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Политика

В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.
ТАСС 21:41
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Наука

Новый метод лечения коронавируса разработали в России

Студенты, учащиеся в магистратуре Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», сконструировали светодиодную установку для абсолютно безопасного лечения коронавируса и остальных тяжелых заболеваний.
ИнфоСМИ 14:20
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Шоу-бизнес

Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото

Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией.
7 новостей 02:14
Кино

Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com 12:07
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Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
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Политика

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ 20:55
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Гаджеты

GeForce RTX 3080 Ti представят 17 сентября. На днях была выпущена последняя партия GeForce RTX 2070 Super

iXBT.com 06:11
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Футбол

Глушаков прокомментировал своё возможное возвращение в «Спартак»

Хавбек Денис Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат".
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Армия и оружие

Армия ЛНР соблюдает перемирие, но ВСУ несут потери

Благодаря действующему перемирию, 4 августа 2020 г. сотрудники ООО «Спецпромсервис» и «Строитель-ЛТД» при содействии подразделений Народной милиции ЛНР, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей Миссии ОБСЕ продолжили работы по расчистке лесонасаждений и распланировке строительных площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».
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Футбол

Metaratings: «Химки» заплатили Юрану более 14 млн рублей за увольнение

Руководство «Химок» заплатило бывшему главному тренеру команды Сергею Юрану 14,5 млн рублей, сообщает Metaratings со ссылкой на собственные источники.
Bookmaker-ratings.ru 03:49
Происшествия

Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом

В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
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Происшествия

Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП

На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
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Религия

Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о богатстве священников

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Технологии

Роструд заказал робота для трудоустройства россиян

В Роструде намерены создать умную систему трудоустройства для безработных.
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Футбол

Месси оценил соперничество с завершившим карьеру Касильясом

Месси признался, что ему было непросто играть против Касильяса.
РБК спорт 07:23
Общество

Россияне назвали основные причины увольнения с работы

Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
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Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
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Армия и оружие

Армия России готовится показать свое лучшее вооружение

Русская народная линия вчера в 09:13
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Происшествия

В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

РИА Новости 20:31
Шоу-бизнес

Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

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По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
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У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину

Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
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Футбол

Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru 16:22
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