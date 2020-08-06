Происшествия
РИА НовостиВ ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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Музыка
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Русская Планета 21:34
Экономика
Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям
Вложениям в наличные доллары в неспокойные времена следует предпочесть параллельные инвестиции в акции фармкомпаний и ритейлеров, рассказала агентству "Прайм" ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Кира Лист.
ПРАЙМ 19:08
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Баскетбол
«Лейкерс» уступили «Оклахоме» в матче НБА
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" оказалась сильнее "Лос-Анджелес Лейкерс".
Газета.Ru 21:33
Политика
Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Коммерсантъ 17:59
Политика
В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации
Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.
ТАСС 21:41
Наука
Новый метод лечения коронавируса разработали в России
Студенты, учащиеся в магистратуре Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», сконструировали светодиодную установку для абсолютно безопасного лечения коронавируса и остальных тяжелых заболеваний.
ИнфоСМИ 14:20
Шоу-бизнес
Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото
Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией.
7 новостей 02:14
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com 12:07
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ 20:55
Гаджеты
GeForce RTX 3080 Ti представят 17 сентября. На днях была выпущена последняя партия GeForce RTX 2070 Super
iXBT.com 06:11
Футбол
Глушаков прокомментировал своё возможное возвращение в «Спартак»
Хавбек Денис Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат".
Sport.ru 14:44
Армия и оружие
Армия ЛНР соблюдает перемирие, но ВСУ несут потери
Благодаря действующему перемирию, 4 августа 2020 г. сотрудники ООО «Спецпромсервис» и «Строитель-ЛТД» при содействии подразделений Народной милиции ЛНР, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей Миссии ОБСЕ продолжили работы по расчистке лесонасаждений и распланировке строительных площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».
Rusvesna.su 03:34
Футбол
Metaratings: «Химки» заплатили Юрану более 14 млн рублей за увольнение
Руководство «Химок» заплатило бывшему главному тренеру команды Сергею Юрану 14,5 млн рублей, сообщает Metaratings со ссылкой на собственные источники.
Bookmaker-ratings.ru 03:49
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом
В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
Bimru.ru 11:02
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
Религия
Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о богатстве священников
Компания 03 августа в 01:45
Технологии
Роструд заказал робота для трудоустройства россиян
В Роструде намерены создать умную систему трудоустройства для безработных.
URA.Ru 20:59
Футбол
Месси оценил соперничество с завершившим карьеру Касильясом
Месси признался, что ему было непросто играть против Касильяса.
РБК спорт 07:23
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Армия и оружие
Армия России готовится показать свое лучшее вооружение
Русская народная линия вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит 05:54
Экономика
По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
Lenta.ru 19:15
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru 16:22