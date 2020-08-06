Происшествия
РИА НовостиВ ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
Неизвестные лица фактически захватили здание в Крапивенском переулке, в котором находится офис для хранения обращений столичной Общественной наблюдательной комиссии. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.ТАСС16:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Наука
Новый способ лечения коронавируса разработали в России
Новая методика практически не дает осложнений, объяснил заведующий кафедры лазерных микро -, нано - и биотехнологий НИЯУ МИФИ, профессор ИФИБ НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.
NewInform 04:08
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Осенью 2020 года в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 16:48
Игры
Создатель Fallout: New Vegas работает над новой игрой для Obsidian
Сойер отметил, что его новый проект не имеет никакого отношения к Avowed, которую недавно анонсировала Obsidian Entertainment.
REGNUM 09:27
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru 13:27
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Интернет
Сервис Google Play Music прекратит работу осенью
Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
Telesputnik.ru 06:06
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести 03:26
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
Общество
Выявлены негативные последствия удаленной работы
Ученые выявили ряд негативных последствий удаленной работы.
Lenta.ru 22:06
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Экономика
Индекс PMI в сфере услуг России достиг максимума с июля 2008 года
Москва, 5 августа 2020, 13:27 — REGNUM В июле 2020 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России подскочил с 47,8 пункта в июне и достиг 58,5 пункта.
REGNUM 06:27
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Российская газета 21:37
Политика
Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК 22:52
Общество
У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной
Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной.
URA.Ru 22:45
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Здоровье
Четырем омским компаниям грозят штрафы по 100 тысяч за нарушение масочного режима
Для юрлиц сумма штрафов составляет от 100 до 300 тыс. рублей.
РИА ОмскИнформ 03:09
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Происшествия
Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости 21:27
Общество
Преподаватель ВШЭ Виктор Горбатов рассказал о своем увольнении. Месяц назад он сообщал о скорых увольнениях оппозиционных сотрудников
Преподаватель Школы философии Высшей школы экономики Виктор Горбатов прекратит работать в вузе с 1 сентября, об этом он рассказал в фейсбуке.
Полит.ру 09:33
Авто
Ozon займется продажами автомобилей вместе с «Автомиром»
Онлайн-ритейлер Ozon запускает продажи автомобилей совместно с дилером "Автомир".
Интерфакс 17:19
Авто
General Motors зарегистрировал торговый знак Hummer в России
Появилась информация, что новая деталь проекта монструозных авто Hummer появилась из неожиданного источника — из открытой базы данных Роспатента.
SpeedMe 15:42
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет комплексами «Искандер-М»
РИА Новости 23:16
Хоккей
«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Каролине Харрикейнз» 5 августа в третьем матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли.
ИА Красная Весна 04:42