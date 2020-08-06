Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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В ОНК Москвы заявили о попытке захвата офиса неизвестными

Неизвестные лица фактически захватили здание в Крапивенском переулке, в котором находится офис для хранения обращений столичной Общественной наблюдательной комиссии. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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В ОНК Москвы заявляют о попытке захвата своего офиса неизвестными

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