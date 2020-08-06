Происшествия
РИА НовостиВ ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
5 августа между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в котором был поднят вопрос экстрадиции ранее задержанных в Минске россиян.
CT news вчера в 09:20
Происшествия
Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело
Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости 03:08
Спорт
Велогонщик Якобсен впал в кому после столкновения на трассе в Польше
RT на русском вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
Происшествия
В ДТП с участием автомобиля такси в Омске погибли три человека
"В результате ДТП водитель 1998 г.р. и пассажир автомобиля Datsun on-Do (девушка 2001 г.р.) скончались на месте происшествия, еще одна пассажирка данного автомобиля скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 02:56
Происшествия
Взрыв в Бейруте случайно попал на свадебное видео невесты
Невесту Исраа Себлани взрыв в Бейруте застал во время съемок свадебного видео.
NewInform 03:06
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн 03 августа в 09:37
Происшествия
Фото владельца судна, груз с которого привел к взрыву в порту Бейрута
Предварительной причиной мощнейшего взрыва в морском порту Бейрута, по данным местных властей, могла стать детонация 2 700 тонн аммиачной селитры.
Пятый канал вчера в 02:46
Футбол
Юлен Лопетеги: В матче с «Ромой» нам предстоит своеобразный финал
Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».
Советский спорт вчера в 17:54
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов - 72,88 рубля, курс евро вырос на 0,12%, до 86,5475 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:03
Политика
Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе это возможно.
РИА Новости 03:09
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Политика
На выборах в Белоруссии за два дня проголосовали 12,75% избирателей
Явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 12,75%, сообщает Центризбирком республики.
Взгляд.ру 02:39
Здоровье
Россияне смогут ставить прививки по ОМС в частных клиниках
С 1 января 2021 года россияне смогут ставить бесплатные профилактические прививки не только в государственных, но и в частных клиниках.
ФедералПресс 00:49
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк подозревает, что заразилась коронавирусом
Считанные часы назад дочь 49-летней звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк опубликовала у себя на страничке в Instagram неожиданный пост, который тут же привлек внимание пользователей Сети.
Территория новостей 00:52
Общество
Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная.
Lenta.ru 01:59
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело вчера в 11:22
Экономика
TCS Group выплатит дивиденды за II квартал в $0,20 на акцию
"В соответствии с дивидендной политикой группы совет директоров утвердил третью выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 года в размере 0,20 доллара США на одну акцию или ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за II квартал, составила приблизительно 39,9 миллиона долларов США", — сказано в релизе.
ПРАЙМ 03:18
Футбол
Бабаев объяснил, почему Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА
Вагнер Лав объяснил, почему сорвалось его возвращение в ЦСКА Ролан Гусев: Вагнер мог давать советы Чалову, если бы вернулся в ЦСКА.
Metaratings вчера в 16:18
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru вчера в 10:49
Экономика
Выручка «Вымпелкома» по МСФО за II квартал сократилась на 9,7%
Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам второго квартала 2020 года сократилась на 9,7%, до 65,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.
ТАСС 03:12
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 03 августа в 05:39
Политика
Помпео сообщил о прогрессе в переговорах по вооружениям между РФ и США
Вашингтон, 6 августа 2020, 07:09 — REGNUM Между Россией и США достигнут определенный прогресс в переговорах по контролю над вооружениями, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в ходе брифинге 5 августа.
REGNUM 00:09
Общество
Россияне оценили возможность досрочного выхода на пенсию
Менее трети россиян хотели бы выйти на пенсию до 55 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.
РИА Новости 02:50
Энергетика
На Дальнем Востоке резко подорожал бензин
По его данным, на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, являющимся единственным на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, а на АИ-98 – почти на 6% (3 рубля на литр).
Новый День 03:07
Происшествия
BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы
Москва 24 вчера в 15:28