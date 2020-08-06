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Происшествия Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ. 2

Происшествия В ДТП с участием автомобиля такси в Омске погибли три человека "В результате ДТП водитель 1998 г.р. и пассажир автомобиля Datsun on-Do (девушка 2001 г.р.) скончались на месте происшествия, еще одна пассажирка данного автомобиля скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. 15

Футбол Юлен Лопетеги: В матче с «Ромой» нам предстоит своеобразный финал Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».

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