Происшествия
РИА НовостиВ ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина подтвердила намерение развестись с мужем
MedikForum.ru 18:32
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Политика
Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки
Коммерсантъ 19:58
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Общество
Минтруд готовит в августе новые «детские выплаты» перед 1 сентября
В России семьям с детьми будут выплачены новые пособия, предназначенные именно для того, чтобы собрать детей в школу.
ToDay News Ufa 14:35
Экономика
Россияне смогут переводить деньги через банкоматы по номеру телефона
Услугу перевода денег через банкоматы с использованием Системы быстрых платежей (СБП) ВТБ планирует запустить уже в этом году, заявили «Известиям» в кредитной организации.
Известия 18:52
Происшествия
Судно Rhosus с «опасным грузом» задерживали в Испании в 2013 году
Судно Rhosus, с которого, вероятно, была конфискована взорвавшаяся в Бейруте (Ливан) аммиачная селитра, задерживали в порту Севильи в июле 2013 года, сообщается на сайте минтранса Испании 5 августа.
Известия 15:23
Происшествия
Подростки с автоматом проникли на территорию резиденции Трампа
Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает Miami Herald со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.
Газета.Ru 20:08
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Экономика
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ 13:58
Политика
Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации
США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
ТАСС 20:13
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
Политика
Трамп может объявить о согласии участвовать в выборах не в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп может объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства, находясь в помещении Белого дома, отведенном для первой леди, а не в рабочем Овальном кабинете.
ТАСС 19:48
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
WomanHit.ru 03 августа в 07:26
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Футбол
«Милан» интересуется полузащитником «Зенита» Барриосом
Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос попал в сферу интересов «Милана».
Metaratings 13:46
Футбол
Сёмин — Фарфану: не обижайся, «Локомотиву» и Хвича не подошёл
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин опубликовал пост в «Инстаграме», в котором обратился к перуанскому форварду Джефферсону Фарфану.
Чемпионат 19:49
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьер вчера в 02:08
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
Авто
В РФ началось производство обновленного Mercedes-Benz E-Class
В России началась сборка обновленного Mercedes-Benz E-Class, который является второй по популярности моделью марки на российском рынке.
Letnews.ru 01:23
Общество
В Южно-Сахалинске подвели итоги грантовых конкурсов молодежных проектов
Всего конкурсной комиссии было представлено 15 социальных проектов в рамках грантового конкурса "Шаг вперед" и 10 заявок на конкурс молодежных проектов.
Сахалин.Инфо 19:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом
В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
Bimru.ru 11:02
Футбол
Metaratings: «Химки» заплатили Юрану более 14 млн рублей за увольнение
Руководство «Химок» заплатило бывшему главному тренеру команды Сергею Юрану 14,5 млн рублей, сообщает Metaratings со ссылкой на собственные источники.
Bookmaker-ratings.ru 03:49
Политика
В Госдепе назвали Арктику северным флангом НАТО
Московский Комсомолец 18:13
Здоровье
Второй штат в США бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом
Флорида стала вторым штатом в США, где число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч.
Российская газета 17:30
Киберспорт
Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:32
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело 11:22