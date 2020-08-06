Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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с чего всё началось

В ОНК Москвы заявили о попытке захвата офиса неизвестными

Неизвестные лица фактически захватили здание в Крапивенском переулке, в котором находится офис для хранения обращений столичной Общественной наблюдательной комиссии. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
ТАССвчера в 16:12

Подробнее о событии

В ОНК сообщили о захвате своего офиса в Москве

Москва 24вчера в 18:17

В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

РБКвчера в 17:30

В ОНК Москвы заявляют о попытке захвата своего офиса неизвестными

РЕН ТВвчера в 16:44

Неизвестные заблокировали доступ в офис московской ОНК

Интерфаксвчера в 17:02

Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве

RT на русскомвчера в 16:41

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

РИА Новостивчера в 16:38

В ОНК Москвы заявили о попытке захвата офиса неизвестными

ТАССвчера в 16:12
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Происшествия

В Кузбассе скончались две пациентки с коронавирусом

Уточняется, что две пациентки скончались — у женщины 1971 года рождения из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии, а у женщины 1941 года рождения из Ленинск-Кузнецкого МО болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.
REGNUM 00:20
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Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
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Политика

Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
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Происшествия

Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

Новый День вчера в 06:22
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Финансы

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета вчера в 07:12
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Общество

Выплаты на ребёнка в августе: начислят или нет

Российские родители продвигают петицию: «Просим начислить 10.000 рублей на детей и в августе!» - ведь абсолютно точных данных, что эти деньги придут, ещё нет.
ЛенТВ24 03 августа в 12:16
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Футбол

На Украине открывается еще один фронт: ультрас выдвинули президенту «Динамо» жесткий ультиматум

Ультрас «Динамо» выдвинули жесткий ультиматум президенту киевского клуба Игорю Суркису.
Украина.ру 00:17
Происшествия

В Омске такси столкнулось с легковым автомобилем

ТАСС 00:04
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru вчера в 12:33
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Недвижимость

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
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Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10
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Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Кино

Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com вчера в 12:07
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Футбол

«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель вместе с Максимом Колесниковым ушла из «Дома-2»

Алена отметила, что на этот раз уходит из шоу окончательно и больше не вернется.
RuNews24.ru 03 августа в 05:31
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Здоровье

Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 04 августа в 08:24
2
Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
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Общество

Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме

Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 21:23
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 04 августа в 21:09
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Шоу-бизнес

Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

Что происходит вчера в 05:54
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Политика

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.
ToDay News Ufa вчера в 23:28
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Общество

Nord Stream 2 AG оценит иск немецкой экологической организации

По данным компании, немецкая экологическая компания подала в Высший административный суд Грайфсвальда против разрешения на эксплуатацию российского газопровода.
RuNews24.ru вчера в 17:38
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Кино

В Сети опубликовали трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Evo-rus.com вчера в 04:02
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Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал поклонникам свой новый байк

Известный телеведущий решил стать байкером и приобрёл новый байк.
SM News вчера в 12:05
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Футбол

Сульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил уход из команды нападающего Алексиса Санчеса.
Матч ТВ вчера в 20:55
Общество

В Пермском крае частично снят режим самоизоляции

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6227 инфицированных, выздоровело 4458 человек.
Рифей-Пермь вчера в 11:37
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Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

В сочинском поселке Дагомыс 11-летний мальчик погиб после нападения на него двух медведей.
Газета.Ru вчера в 09:01
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Шоу-бизнес

Любовница Энди Картрайта рассказала о своих отношениях с рэпером

Кохал начала давить на любовницу, угрожая ей и убеждая бросить Картрайта. Жена рэпера утверждала, что музыкант алкоголик и сумасшедший.
Вокруг ТВ вчера в 06:26
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Наука

В CERN сообщили о неожиданном распаде бозона Хиггса

ToDay News Ufa вчера в 18:02
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Происшествия

Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы

Суд в Амурской области приговорил к 8 месяцам лишения свободы условно местного жителя, у которого был диагностировал коронавирус, за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения окружающих людей.
ТАСС вчера в 21:01
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