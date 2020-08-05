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Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве

«В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс. Представителей комиссии не пускают в здание, отметил он.В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

В ОНК сообщили о захвате своего офиса в Москве

Москва 2418:17
РИА Новости

Доступ в офис ОНК в Москве заблокировали неизвестные

РИА Новостивчера в 16:38
Коммерсантъ

ОНК Москвы сообщила о попытке захвата своего офиса неизвестными

Коммерсантъ17:12
Интерфакс

Неизвестные заблокировали доступ в офис членам московской ОНК

Интерфакс17:02
RT на русском

Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве

RT на русскомвчера в 16:41
РБК

В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

РБК17:30
ТАСС

В ОНК Москвы заявили о попытке захвата офиса неизвестными

ТАССвчера в 16:12
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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 09:44

Патрушев назвал СССР главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения, — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».
News.ruвчера в 10:48
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Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году

Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM17:43
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Власти США собирают данные о мощном взрыве в Бейруте

В среду на ежегодном форуме по безопасности, который был организован Аспенским институтом, руководитель военного ведомства Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что Вашингтон собирает данные о взрыве в столице Ливана и готов оказать Бейруту содействие.
RuNews24.ru18:00

Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

На вопрос о передаче задержанных Украине Гордон сказал, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».
РБК18:33
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новостивчера в 19:58
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Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБКвчера в 16:33
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Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном

Хотя Бирендер Дханоа является ярым сторонником покупки французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Дассо «Рафаль», тем не менее, он не отвергает преимущества российских ЗРК С-400.
Вечерний курьервчера в 08:36
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