Экономика

ТАССТАССВ ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС

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Великобритания потеряет не менее $16 млрд своего экспорта, если выйдет из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
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