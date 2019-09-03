Экономика
ТАССВ ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС
Великобритания потеряет не менее $16 млрд своего экспорта, если выйдет из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Политика
У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра
РИА Новости 13:37
Происшествия
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест
Российская газета 13:08
Происшествия
В Пензе задержали 8 зарегистрированных кандидатов в Городскую думу
Кандидаты проводили свою акцию на городской площади. Сейчас их везут в отдел полиции.
Эхо Москвы 10:32
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие
В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной
На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.
REGNUM 10:13
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Армия и оружие
Установлена причастность командира ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Московский Комсомолец 02:58
Происшествия
Оппозиционер Азар пожалуется в СКР на задержавших его полицейских
Журналист и депутат муниципального округа Хамовники Илья Азар собирается пожаловаться в московское управление Следственного комитета России (СКР) на полицейских, которые задержали его накануне.
Коммерсантъ 08:51
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Футбол
Сантос впервые прокомментировал переход в ЦСКА
Новичок московского ЦСКА бразильский полузащитник Лукас Сантос впервые прокомментировал свой переход в стан красно-синих.
Газета.Ru 07:56
Здоровье
В Роспотребнадзоре напомнили, что нужно делать для профилактики гриппа
Эксперты Роспотребнадзора назвали вакцинацию лучшей профилактикой от гриппа, а также отметили, что люди, у которых есть противопоказания к вакцинации, могут защититься от сезонных вирусов, если будут придерживаться здорового образа жизни.
Planet Today 06:14
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
Pravda.Ru вчера в 02:17
Происшествия
В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ
Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны России.
Ведомости 08:11
Политика
В Италии достигнута договоренность о создании правительства
Итальянское «Движение 5 звезд» поддержало создание правительства с демократической партией.
Взгляд.ру 13:42
Авто
Марка Kia презентовала новый паркетник Kia KX3
Южно-корейский концерн Kia обнародовал официальные фотоснимки и технические возможности нового кроссовера Kia KX3, а дебютные серийный экземпляры этого кросса сегодня, 3 сентября, прибыли на международное мотор-шоу в Чэнду.
Pnzdrive 11:32
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Космос
Почувствуйте разницу. NASA показало, что стало с ледниками Гренландии за полвека
Космическое агентство NASA продемонстрировало наглядный пример последствий глобального потепления — предложило сравнить фото гренландских ледников, сделанные в разные годы.
Life.ru вчера в 12:06
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» начнется в декабре во Франции
Во Франции в декабре начнется фестиваль «Русские сезоны».
Россия – Культура 13:07