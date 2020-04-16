Коронавирус
URA.RuВ ООН допустили смерть сотен тысяч детей из-за коронавируса
В условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
В ООН предупредили о возможной гибели сотен тысяч детей из-за рецессии
Московский Комсомолецвчера в 15:30
Генсек ООН допустил, что из-за кризиса в 2020 году мир может потерять «сотни тысяч детей»
Комсомольская правдавчера в 15:15
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК вчера в 21:18
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
Авто
Volkswagen показал новый Volkswagen Tiguan
SpeedMe 00:25
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru вчера в 06:11
Общество
В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
Здоровье
В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек
Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru вчера в 15:49
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Экономика
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Президент РФ Владимир Путин перед очередным заседанием российского правительства заявил о введении новых мер поддержки бизнеса и граждан.
Urbc.Ru 15 апреля в 09:30
Общество
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек
После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
Общество
Всероссийские проверочные работы переносят на осень
Всероссийские проверочные работы переносятся на начало учебного года, на осень, за них не будут выставлять оценки, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в пятницу.
РИА Новости 03:13
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
Политика
РБК: в Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 15 апреля в 13:54
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Здоровье
В ФМБЦ рассказали о темпах ухудшения состояния пациента при COVID-19
Накануне, 16 апреля, Самойлов рассказал об экстренных испытаниях препаратов против коронавируса.
Известия 01:51
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Политика
Трамп объявил о постепенном снятии карантина в США
Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета вчера в 19:03
Общество
Главврач клиники в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы
Компания вчера в 01:30
Авто
«Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца
Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.
Свободная Пресса 01:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат электронные больничные листы
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
В Тульской области могут ввести электронные пропуска
Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости вчера в 13:50
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета
Первым регионом, где режим самоизоляции решено продлить до конца мая, стала Башкирия.
The Penza Post вчера в 09:33