В условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В ООН допустили смерть сотен тысяч детей из-за коронавируса

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