Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в августе на 15,8%

Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд, или на 15,8%. О этом говорится в отчете Национального банка Белоруссии, опубликованном в понедельник на его сайте.