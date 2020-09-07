В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
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В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
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Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.В источнике
С чего всё началось
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05
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