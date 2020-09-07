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REGNUM
REGNUM

В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает Россия и Украина

Газета.Ru21:58
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

РИА Новости20:05
RT на русском

В ООН возложили ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину

RT на русском21:20
Lenta.ru

ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым

Lenta.ru20:47
Московский Комсомолец

ООН: за обеспечение Крыма водой отвечает и Россия, и Украина

Московский Комсомолец20:21
Взгляд.ру

В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой

Взгляд.ру20:17
РБК

В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма

РБК21:28

Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России

Россия преодолеет пандемию коронавируса к лету 2021 г. с помощью массовой вакцинации населения, пишут «Известия» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Ведомости02:55
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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