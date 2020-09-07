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REGNUM
REGNUM

В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

ООН назвала ответственных за водоснабжение Крыма

Газета.Ru04:50
Взгляд.ру

В Совфеде назвали аморальным отношение ООН к Крыму

Взгляд.ру04:10
Известия

В Совфеде пообещали решить проблему обеспечения Крыма водой

Известия04:32
РБК

В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма

РБК21:28
RT на русском

В ООН возложили ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину

RT на русском21:20
Lenta.ru

ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым

Lenta.ru20:47
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

РИА Новости20:05

Где в Самарской области нашли 102 больных коронавирусом за сутки

По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.
Терра05:43
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата

Институт имени Гамалеи, зарегистрировавший первую в мире вакцину от коронавируса, добивается финансирования нового проекта - высокоэффективного лекарства для больных COVID-19, которое способно радикально снизить летальность.
Интерфакс04:48
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В РХТУ разработали эффективный кровоостанавливающий материал из природных компонентов

Российские ученые предложили новый материал из трех компонентов: альгината и хитозана -биополимеров, выделяемых из водорослей и панцирей ракообразных, а также наночастиц серебра.
Naked Science03:05

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в эфире Первого канала о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
RT на русском06:01
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Брянский фильм победил на международном фестивале в Москве

Фильм «Нездоровится» по рассказу Стивена Кинга, который сняла команда брянцев, стал победителем в номинации для регионального кино на 8-м Международном молодежном кинофестивале SKEY Sinema, завершившемся в Москве.
Город3204:16
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