В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Смотрите также
Долю переболевших коронавирусом россиян назвал Роспотребнадзор
Джоковича сняли с US Open за удар мячом в горло судье
Группа пропавших туристов в горах Сочи вышла на связь
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
Американские военнослужащие смоделировали атаку России на США
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
Кети Топурия в белом платье оверсайз подогрела слухи о беременности
Рубль снижается к доллару и к евро
Защита Фургала обжаловала продление его ареста
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Опубликованы результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Мишустин заявил, что останется наставником конкурса «Лидеры России»
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Джоковича сняли с US Open за удар мячом в горло судье
Группа пропавших туристов в горах Сочи вышла на связь
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Мишустин заявил, что останется наставником конкурса «Лидеры России»
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.В источнике
С чего всё началось
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05
Подробнее о событии