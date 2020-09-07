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REGNUM
REGNUM

В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05
Подробнее о событии
Известия

В Совфеде пообещали решить проблему обеспечения Крыма водой

Известия04:32
Газета.Ru

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечают Россия и Украина

Газета.Ru21:58
РБК

В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма

РБК21:28
RT на русском

В ООН возложили ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину

RT на русском21:20
Lenta.ru

ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым

Lenta.ru20:47
Взгляд.ру

В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой

Взгляд.ру20:17
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

РИА Новости20:05

Американские военнослужащие смоделировали атаку России на США

Обозреватель издания Defence News Валери Инсинна рассказала о своем визите в Центр управления боевыми действиями, образованного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где увидела спроектированную работу "революционной системы управления боевыми действиями", в ходе которой были представлены ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, предположительно, России.
Газета.Ru04:18
18

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Военное дело03:56
46

Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
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