с чего всё началось

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. В этой африканской стране она занимается поддержкой Ливийской национальной армии.

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

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Игры По стопам PlayStation 4. Продано почти 60 млн консолей Nintendo Switch Nintendo заявила, что планирует продать 19 миллионов игровых приставок Switch в текущем финансовом году Также было объявлено, что за первые шесть недель до выхода игры Animal Forest Friends было продано 13,41 миллиона копий.

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