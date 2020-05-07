Армия и оружие
ГЛАС.RUВ ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. В этой африканской стране она занимается поддержкой Ливийской национальной армии.
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с чего всё началось
«Было установлено присутствие частных военных оперативников из "ЧВК Вагнера" в Ливии с октября 2018 года»,— говорится в докладе ООН, по словам нескольких дипломатов, которые говорили с AFP на условиях анонимности, поскольку документ еще не был обнародован.Коммерсантъ00:10
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1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
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Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
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Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
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Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
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Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
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Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Гаджеты
LG выпустила концептуальный смартфон Velvet
LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Общество
В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада
В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Американец Дуэйн Джонсон и британка Эмили Блант сыграют в фильме о супругах, обладающих суперспособностями.
News.ru 05:17
Происшествия
У вернувшихся из Турции татарстанских туристов обнаружили коронавирус
Стали известны результаты тестов на коронавирусную инфекцию у 14 татарстанцев, прибывших 6 мая вывозным спецрейсом из Антальи (Турция) в международный аэропорт Уфы.
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Политика
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Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
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Здоровье
Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса
В Москве от коронавируса скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.
Вечерняя Москва 05:53
Происшествия
На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
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Игры
По стопам PlayStation 4. Продано почти 60 млн консолей Nintendo Switch
Nintendo заявила, что планирует продать 19 миллионов игровых приставок Switch в текущем финансовом году Также было объявлено, что за первые шесть недель до выхода игры Animal Forest Friends было продано 13,41 миллиона копий.
iXBT.com 05:27
Футбол
Андер Эррера признался, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.
Чемпионат 03:35
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса умер четвертый пациент
В Саратовской области от коронавируса скончались четыре человека.
Четвертая Власть 05:20
Энергетика
Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25
Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимальному уровню с середины марта, сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 03:05
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18