Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. В этой африканской стране она занимается поддержкой Ливийской национальной армии.
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«Было установлено присутствие частных военных оперативников из "ЧВК Вагнера" в Ливии с октября 2018 года»,— говорится в докладе ООН, по словам нескольких дипломатов, которые говорили с AFP
 на условиях анонимности, поскольку документ еще не был обнародован.
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