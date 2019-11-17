Общество
РБКВ ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.РИА Новости19:24
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Армия и оружие
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Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
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Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года
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Киберспорт
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Определились 16 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
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ЖКХ
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