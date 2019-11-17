Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.

с чего всё началось

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Футбол Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.

Политика Лукашенко сообщил о разногласиях с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что напряженные отношения в экономической сфере между РФ и РБ характерны для дружественных стран, сообщает РИА Новости.

Наука Исследователи определили семь типов фейковых новостей Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.

Игры X019: Microsoft, наконец, показала игровой процесс Age of Empires IV Age of Empires IV была анонсирована два года назад — помимо рекламного ролика, с тех пор публика, по сути, больше ничего не видела и не слышала об этом наследнике известной стратегической серии.

Происшествия На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Политика Наследный принц Абу-Даби подвез Мантурова на электрокаре Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подвез в воскресенье министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на церемонию открытия XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019 на электрокаре, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Политика Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.

Политика В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.

Происшествия Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.