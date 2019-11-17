Общество

РБКРБКВ ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Читать в источнике
Комментировать456
с чего всё началось

В ФАР оценили заявление ООН о причинах гибели россиян на дорогах

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.
RT на русском02:12

Подробнее о событии

В ООН рассказали о причинах смертности на дорогах России

RT на русском06:29

В ООН назвали основные причины смертельных ДТП в России

Комсомольская правдавчера в 22:07

В ФАР ответили на заявление ООН о причинах высокой смертности на российских дорогах

Газета.Ru02:56

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

РБК00:04

В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности при ДТП в России

РИА Новости04:04

В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

Известиявчера в 21:00

В ООН считают главными причинами гибели в ДТП в России пьянство и смартфоны

Коммерсантъвчера в 20:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия 02:48
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Футбол

Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией

На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
РЕН ТВ вчера в 16:05
Происшествия

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Вести.Ru 08:30
Футбол

Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы

После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».
РБК 07:44
Политика

Лукашенко сообщил о разногласиях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что напряженные отношения в экономической сфере между РФ и РБ характерны для дружественных стран, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:48
Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science 15 ноября в 12:14
Игры

X019: Microsoft, наконец, показала игровой процесс Age of Empires IV

Age of Empires IV была анонсирована два года назад — помимо рекламного ролика, с тех пор публика, по сути, больше ничего не видела и не слышала об этом наследнике известной стратегической серии.
3DNews 15 ноября в 01:19
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Автобус сбил женщину с ребенком в Москве

РБК 09:18
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

РИА Новости 15 ноября в 13:44
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Происшествия

На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Московский Комсомолец вчера в 01:31
Энергетика

В Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году.
Газета.Ru 08:11
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Политика

Наследный принц Абу-Даби подвез Мантурова на электрокаре

Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подвез в воскресенье министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на церемонию открытия XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019 на электрокаре, сообщила пресс-служба Минпромторга.
ТАСС 07:39
Политика

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Вести.Ru 05:44
Политика

В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент

Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Известия 08:05
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Происшествия

В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам

Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве.
Lenta.ru 08:36
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Наука

Тормозящий активность мозга белок продлил жизнь людям

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что тормозящий активность мозга белок продлил жизнь людям.
МедиаПоток 15 ноября в 06:03
Армия и оружие

Украинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг

Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Газета.Ru 08:49
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве офицера полиции протестующими в Иране

В городе Керманшах на западе Ирана офицер полиции был убит в ходе столкновений с протестующими против роста цен на топливо.
Известия 07:03
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Космос

Новая мегаракета НАСА теперь оснащена всеми четырьмя двигателями: фото и видео

AstroNews.ru 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жан Тодт
Французский спортсмен
Французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) с 2009 года. Главный спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное