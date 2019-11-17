Общество

РБКРБКВ ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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с чего всё началось

В ФАР оценили заявление ООН о причинах гибели россиян на дорогах

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.
RT на русском02:12

Подробнее о событии

В ООН рассказали о причинах смертности на дорогах России

RT на русском06:29

В ООН назвали основные причины смертельных ДТП в России

Комсомольская правдавчера в 22:07

В ФАР ответили на заявление ООН о причинах высокой смертности на российских дорогах

Газета.Ru02:56

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

РБК00:04

В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности при ДТП в России

РИА Новости04:04

В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

Известиявчера в 21:00

В ООН считают главными причинами гибели в ДТП в России пьянство и смартфоны

Коммерсантъвчера в 20:23
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Политика

В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину

В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Газета.Ru 07:43
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Гаджеты

Директор Realme продемонстрировал, что пользуется iPhone

Свою лепту в публичное признание достоинств iPhone внёс и исполнительный директор амбициозного бренда устройств для массового рынка Realme Mobiles Мадхав Шет (Madhav Sheth).
3DNews 06:07
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 15 ноября в 05:12
Автоспорт

Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
RT на русском вчера в 18:49
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Российские эксперты по авиабезопасности посетили терминалы с инспекцией и отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности принятых мер.
Lenta.ru 07:18
Футбол

Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»

Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды.
Чемпионат 02:30
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Происшествия

Найденная в Волге женщина была зарезана

Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружено в Волге.
КП - Саратов 00:44
Финансы

Курс доллара упал до 63,81 рубля

Курс американской валюты снизился на 18 копеек и составил 63,81 рубля. Евро упал на 14 копеек – до 70,36 рубля.
Профиль 15 ноября в 02:06
Политика

Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Известия 07:03
Общество

Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок

РИА Новости 06:39
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Спорт

Союз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.
РБК 07:51
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru вчера в 05:24
Общество

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
RT на русском 06:38
Политика

В Тбилиси начался митинг оппозиции

Интерфакс 07:27
Политика

Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
RT на русском 04:58
Наука

В теле человека нашли новый ранее неизвестный поражающий вирус

В теле человека ученые нашли новый ранее неизвестный поражающий бактерии вирус, об этом информирует издание Fontiers in Microbiology.
Ugpressa.ru вчера в 12:25
Происшествия

Замечание девушке переросло в массовую драку в Дагестане

Разборки «один на один» переросли в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы.
Lenta.ru 06:49
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Происшествия

С убитой пятилетней девочкой пришел проститься почти весь район

Вести.Ru 05:58
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Футбол

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
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Фигурное катание

Медведева потеряла шансы на выход в финал Гран-при

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
Нева Спорт 03:06
Экономика

Новостройки продолжают дорожать

Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.
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Жан Тодт
Французский спортсмен
Французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) с 2009 года. Главный спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.
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