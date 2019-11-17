Общество
РБКВ ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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с чего всё началось
К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.РИА Новостивчера в 19:24
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Футбол
Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России
Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Политика
МИД РФ ответил на сообщения о возвращении задержанных судов Украине
Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о договоренности с Киевом по возвращению украинских кораблей Киеву до проведения саммита в «нормандском формате».
Энергетика
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
Футбол
Ле Грэ: «Приключение Бензема со сборной Франции закончено»
Президент французской федерации футбола Ноэль ле Грэ исключает возвращение форварда Карима Бензема в состав национальной сборной.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге
В Гонконге демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков.
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Общество
Возобновление авиасообщения с египетскими курортами отложили
«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается», – передает слова источника «Интерфакс».
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Экономика
Гончаров перечислил риски инвестирования в Украину
Украинский экономист Александр Гончаров 17 ноября рассказал о рисках, которые должна минимизировать власть Украины, чтобы в страну пришли стратегические инвесторы Крупные инвесторы не дебилы, они всегда просчитывают риски.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Авто
Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку
Представители немецкого бренда заявляют, что силовая установка способна генерировать мощность 200 л.с. и при этом может поместиться в спортивной сумке.
Происшествия
В Екатеринбурге из-за инфекции умер малыш
В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер годовалый ребенок.
Общество
В Литве заявили, что приезжают в Петербург из-за секс-туризма
Единоборства
Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
Космос
На Марсе нашли озеро, подобное земному
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Здоровье
Соцсети: в детском саду Ульяновска работала няня с туберкулезом
Тревогу забили взволнованные родители, которым стало известно о том, что няня умерла от туберкулеза.
Общество
В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Кино