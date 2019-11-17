Общество

РБКРБКВ ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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с чего всё началось

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
РИА Новостивчера в 19:24

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В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности при ДТП в России

РИА Новости04:04

В ФАР ответили на заявление ООН о причинах высокой смертности на российских дорогах

Газета.Ru02:56

В ООН считают главными причинами гибели в ДТП в России пьянство и смартфоны

Коммерсантъвчера в 20:23

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

РБК00:04

В ООН назвали основные причины смертельных ДТП в России

Комсомольская правдавчера в 22:07

В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

Известиявчера в 21:00

В ФАР оценили заявление ООН о причинах гибели россиян на дорогах

RT на русском02:12
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Футбол

Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России

Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
Газета.Ru 05:12
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Политика

МИД РФ ответил на сообщения о возвращении задержанных судов Украине

Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о договоренности с Киевом по возвращению украинских кораблей Киеву до проведения саммита в «нормандском формате».
Пятый канал вчера в 09:43
Энергетика

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
Футбол

Ле Грэ: «Приключение Бензема со сборной Франции закончено»

Президент французской федерации футбола Ноэль ле Грэ исключает возвращение форварда Карима Бензема в состав национальной сборной.
Евро-футбол.ру вчера в 11:04
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Фигурное катание

Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
RT на русском 05:17
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия

Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге

В Гонконге демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков.
Газета.Ru 01:59
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Общество

Возобновление авиасообщения с египетскими курортами отложили

«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается», – передает слова источника «Интерфакс».
Взгляд.ру 05:44
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 15 ноября в 06:06
Здоровье

Названы самые полезные продукты для суставов

Известия вчера в 23:58
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Экономика

Гончаров перечислил риски инвестирования в Украину

Украинский экономист Александр Гончаров 17 ноября рассказал о рисках, которые должна минимизировать власть Украины, чтобы в страну пришли стратегические инвесторы Крупные инвесторы не дебилы, они всегда просчитывают риски.
Украина.ру 06:10
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 15 ноября в 06:25
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Авто

Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку

Представители немецкого бренда заявляют, что силовая установка способна генерировать мощность 200 л.с. и при этом может поместиться в спортивной сумке.
Тарантас Ньюс 15 ноября в 11:53
Происшествия

В Екатеринбурге из-за инфекции умер малыш

В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер годовалый ребенок.
URA.Ru 06:09
Общество

В Литве заявили, что приезжают в Петербург из-за секс-туризма

Neva.Today вчера в 10:03
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Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
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Космос

На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика 07 ноября в 19:01
Здоровье

Соцсети: в детском саду Ульяновска работала няня с туберкулезом

Тревогу забили взволнованные родители, которым стало известно о том, что няня умерла от туберкулеза.
Ульяновск онлайн 03:26
Общество

В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин

Российская газета 05:41
Здоровье

Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
АБН 04:30
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
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Жан Тодт
Французский спортсмен
Французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) с 2009 года. Главный спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.
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