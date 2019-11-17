Общество
РБКВ ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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с чего всё началось
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.RT на русском02:12
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В России за последние десять лет смертность на дорогах сократилась почти в два раза
Комсомольская правда13:15
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