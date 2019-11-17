Общество

РБКРБКВ ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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с чего всё началось

В ФАР оценили заявление ООН о причинах гибели россиян на дорогах

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.
RT на русском02:12

Подробнее о событии

В России за последние десять лет смертность на дорогах сократилась почти в два раза

Комсомольская правда13:15

В ООН рассказали о причинах смертности на дорогах России

RT на русском06:29

В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

Известиявчера в 21:00

В ФАР ответили на заявление ООН о причинах высокой смертности на российских дорогах

Газета.Ru02:56

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

РБК00:04

В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности при ДТП в России

РИА Новости04:04

В ООН считают главными причинами гибели в ДТП в России пьянство и смартфоны

Коммерсантъвчера в 20:23
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Происшествия

Взрыв прогремел в общежитии Киева

В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.
Lenta.ru вчера в 18:55
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

РИА Новости 04:25
Армия и оружие

Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии

Avia.pro вчера в 19:07
Общество

Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье

Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает.
ВЕСТИ: Приморье 07:22
Политика

Украинские буксиры ждут передачи задержанных кораблей вблизи Крыма

РИА Новости Крым 06:15
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru 11:19
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

REGNUM 11:25
Здоровье

6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление

В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
MedikForum.ru 15 ноября в 23:00
Кино

Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel

Народные новости 12:20
Происшествия

Мать убитой Анастасии Ещенко госпитализировали с похорон дочери

Мать Анастасии Ещенко, убитой в Санкт-Петербурге, увезли в реанимацию с похорон дочери, 16 ноября сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 11:24
Здоровье

Названы самые полезные продукты для суставов

Известия вчера в 23:58
Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия 07:16
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
Энергетика

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева скрывает суровую правду от сына Жанны Фриске

На днях разгорелся новый скандал вокруг двух известных телеведущих Дмитрия Шепелева и Леры Кудрявцевой.
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Gazeta.SPb 14 ноября в 15:58
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс вчера в 14:11
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Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном

Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Московский Комсомолец 05:48
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
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Армия и оружие

Times сообщила о cокрытии командирами преступлений британских солдат

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Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет

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Найденную в Волге женщину убили

В г. Вольске Саратовской области по факту обнаружения в Волге тела женщины возбуждено уголовное дело.
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Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
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В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах

С 12 по 16 ноября в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах в парламент.
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Жан Тодт
Французский спортсмен
Французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) с 2009 года. Главный спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.
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