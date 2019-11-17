Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.

с чего всё началось

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

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