Общество

РБКРБКВ ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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с чего всё началось

В ФАР оценили заявление ООН о причинах гибели россиян на дорогах

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.
RT на русском02:12

Подробнее о событии

В ООН рассказали о причинах смертности на дорогах России

RT на русском06:29

В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

Известиявчера в 21:00

В ФАР ответили на заявление ООН о причинах высокой смертности на российских дорогах

Газета.Ru02:56

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

РБК00:04

В ООН назвали основные причины смертельных ДТП в России

Комсомольская правдавчера в 22:07

В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности при ДТП в России

РИА Новости04:04

В ООН считают главными причинами гибели в ДТП в России пьянство и смартфоны

Коммерсантъвчера в 20:23
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Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Вечерняя Москва 08:24
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

РБК 12:22
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Футбол

«Торпедо» уступило «Армавиру» и проиграло второй матч подряд в ФНЛ

"Армавир" на своем поле одержал победу над московским "Торпедо" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 10:03
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

REGNUM 11:25
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес

Экстрасенсу Николь Кузнецовой сделали 298-ю операцию

Финалистка популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла очередную хирургическую операцию, которая, как оказалось, стала уже 298-й на ее счету.
Planet Today 04:09
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Происшествия

В Рязанской области потерпел крушение военный беспилотник

В Рязанской области вблизи многоквартирного жилого дома потерпел крушение беспилотный военный авиационный комплекс «Орион», сообщил 16 ноября следователь по особо важным делам московского межрайонного следственного управления СКР на транспорте Сергей Бубенев.
REGNUM вчера в 10:26
Политика

Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну

Известия 11:34
Политика

Стало известно о встрече Джонсона с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипаля

Газета утверждает, что Джонсон посетил частный дом Лебедева в окрестностях итальянской Перуджи через два дня после посещения саммита НАТО, одной из главных тем которого стало произошедшее в марте 2018-го отравление Скрипаля и его дочери Юлии.
Lenta.ru 11:05
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Политика

Москва не отрицала, что вернет Киеву задержанные суда — МИД РФ

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву конфискованные суда, которые участвовали в провокации в Керченском проливе в 2018 году.
iReactor 12:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Армия и оружие

Турция обвинила курдов в освобождении 800 террористов в Сирии

Минобороны Турции обвинило курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) в освобождении более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии.
Евразия Daily 10:36
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Здоровье

В Оренбуржье три школы закрыты на карантин

В настоящее время с учетом эпидемиологической ситуации временно прекращено проведение занятий в трех школах области: СОШ № 5 Соль-Илецка, СОШ № 15 Орска и СОШ № 2 Ясного.
Orenday.ru 07:08
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Общество

На аукционе в Москве продали картину Шагала за 10 млн рублей

ТАСС 08:04
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

РИА Новости 10:09
Футбол

«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
RT на русском 11:28
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 04:25
Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс вчера в 10:32
Финансы

Снижение максимальных ставок вкладов в топ-10 банках ускорилось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в первой декаде ноября опустилась еще на 0,195 процентного пункта (п. п.) до 6,169% годовых.
Ведомости 15 ноября в 06:47
Киберспорт

Lil вошел в состав новой команды

Илья Lil Ильюк вступил в новую команду по Dota 2 под названием Masterpiece. Какие еще игроки войдут в состав коллектива — неизвестно.
CyberSport.ru 09:55
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:18
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 15 ноября в 05:49
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
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Жан Тодт
Французский спортсмен
Французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) с 2009 года. Главный спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.
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