Общество
РБКВ ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Читать в источнике
Оценить192
с чего всё началось
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.RT на русском02:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Футбол
«Торпедо» уступило «Армавиру» и проиграло второй матч подряд в ФНЛ
"Армавир" на своем поле одержал победу над московским "Торпедо" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
Шоу-бизнес
Экстрасенсу Николь Кузнецовой сделали 298-ю операцию
Финалистка популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла очередную хирургическую операцию, которая, как оказалось, стала уже 298-й на ее счету.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Происшествия
В Рязанской области потерпел крушение военный беспилотник
В Рязанской области вблизи многоквартирного жилого дома потерпел крушение беспилотный военный авиационный комплекс «Орион», сообщил 16 ноября следователь по особо важным делам московского межрайонного следственного управления СКР на транспорте Сергей Бубенев.
Политика
Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну
Политика
Стало известно о встрече Джонсона с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипаля
Газета утверждает, что Джонсон посетил частный дом Лебедева в окрестностях итальянской Перуджи через два дня после посещения саммита НАТО, одной из главных тем которого стало произошедшее в марте 2018-го отравление Скрипаля и его дочери Юлии.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
Москва не отрицала, что вернет Киеву задержанные суда — МИД РФ
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву конфискованные суда, которые участвовали в провокации в Керченском проливе в 2018 году.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Армия и оружие
Турция обвинила курдов в освобождении 800 террористов в Сирии
Минобороны Турции обвинило курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) в освобождении более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Здоровье
В Оренбуржье три школы закрыты на карантин
В настоящее время с учетом эпидемиологической ситуации временно прекращено проведение занятий в трех школах области: СОШ № 5 Соль-Илецка, СОШ № 15 Орска и СОШ № 2 Ясного.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Финансы
Снижение максимальных ставок вкладов в топ-10 банках ускорилось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в первой декаде ноября опустилась еще на 0,195 процентного пункта (п. п.) до 6,169% годовых.
Киберспорт
Lil вошел в состав новой команды
Илья Lil Ильюк вступил в новую команду по Dota 2 под названием Masterpiece. Какие еще игроки войдут в состав коллектива — неизвестно.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.