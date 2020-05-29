Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической. "Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", — заявил Гутерреш.
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с чего всё началось

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

В йеменском Адене наивысшая смертность от коронавируса в мире: 17 процентов заболевших умирают, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости16:11

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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

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В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир получила травмы.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
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На Украине назвали дату нулевой заражаемости коронавирусом

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Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов

Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.
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Овечкин в девятый раз в карьере выиграл «Морис Ришар Трофи»

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Общество

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С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице

Носить на улице маску и перчатки необходимо, потому что не всегда получается соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
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Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона

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Армия и оружие

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

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В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности на фоне беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией, говорится не сайте губернатора.
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Наука

Создан препарат против смертельной опухоли мозга

Исследователи из Университета Макмастера и Университета Торонто создали многообещающий препарат на основе CAR T-клеточной терапии против смертельной формы опухоли мозга — глиобластомы.
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В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции

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Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
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Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
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Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды

Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды.
БИЗНЕС Online вчера в 16:47
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Происшествия

Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина

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Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
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В Подмосковье бесплатно выдадут маски малообеспеченным семьям

Малообеспеченные семьи Подмосковья получат в срок до 20 июня бесплатно по 20 медицинских масок, по шесть масок получит каждый неработающий пенсионер.
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Испытания ракеты-носителя Virgin Orbit закончились неудачей

Осуществленные американской компанией Virgin Orbit испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne окончились неудачно.
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