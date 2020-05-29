В йеменском Адене наивысшая смертность от коронавируса в мире: 17 процентов заболевших умирают, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

с чего всё началось

Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической. "Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", — заявил Гутерреш.

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

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