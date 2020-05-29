Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

В йеменском Адене наивысшая смертность от коронавируса в мире: 17 процентов заболевших умирают, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
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ООН назвала страну с наибольшей смертностью от COVID-19

Фонтанка.Ру17:44

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19 в мире

РЕН ТВ16:28

В ООН выявили государство с самой высокой смертностью от COVID-19

REGNUM18:29

Названа страна с наивысшей смертностью от коронавируса

Комсомольская правда17:03

В ООН назвали страну с наивысшей смертностью от COVID-19

Известия16:52

ООН назвала страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Московский Комсомолец17:38

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

РИА Новости16:11
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
2,2K
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM 18:48
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Путешествия

В Японии туристам начнут выдавать до $185 за отдых в стране

Деловое.ТВ вчера в 13:14
126
Футбол

Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью

Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
Газета.Ru 21:48
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
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Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 13:07
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Происшествия

Коронавирус подтвердился у холмчанина, прилетевшего из Владивостока

Мужчина прилетел из Владивостока 26 мая. Он и находился на самоизоляции по месту жительства.
АСТВ 22:32
Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
3
Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
139
Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
1,6K
Футбол

В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport 15:00
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
1,1K
Общество

В Челябинской области продлят режим повышенной готовности

Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
96
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru 12:51
22
Игры

Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC

Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
Здоровье

В Приморье умерли 18 носителей коронавируса, 39 — в тяжёлом состоянии

REGNUM 23:03
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,6K
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
3,2K
Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за уличных беспорядков

Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 04:31 — REGNUM Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей (штат Миннесота) распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством негра местными полицейскими.
REGNUM 21:31
Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

На форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра Ангела Меркель озвучила условия отмены антироссийских санкций.
Деловое.ТВ 02:55
324
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс 16:22
403
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
44
Общество

Губернатор Виктор Томенко отчитался перед депутатами АКЗС

Большинством голосов (51 против 11) депутаты отчёт поддержали.
Вести Алтай 04:22
29
Здоровье

На Дальний Восток поступила крупная партия защитных костюмов для медиков

В регионы Дальнего Востока поступило 58 тысяч комплектов защитных костюмов для медицинских работников, которые работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией.
Российская газета 22:57
Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
23
Политика

Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга

Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
2
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
4,1K
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
28
Армия и оружие

«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России

Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
70
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Город в Йемене на берегу Аденского залива, бывшая столица Народной Республики Южного Йемена и Народной Демократической Республики Йемен. После объединения в единый Йемен статус столицы был потерян, но город остался важным транзитным портом на побережье Аравийского моря. Кроме того, у города расположен аэропорт международного значения.
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