В йеменском Адене наивысшая смертность от коронавируса в мире: 17 процентов заболевших умирают, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

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