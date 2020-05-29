Коронавирус
РИА НовостиВ ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
В йеменском Адене наивысшая смертность от коронавируса в мире: 17 процентов заболевших умирают, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
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Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за отдых в стране
Деловое.ТВ вчера в 13:14
Футбол
Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью
Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
Газета.Ru 21:48
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 13:07
Происшествия
Коронавирус подтвердился у холмчанина, прилетевшего из Владивостока
Мужчина прилетел из Владивостока 26 мая. Он и находился на самоизоляции по месту жительства.
АСТВ 22:32
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport 15:00
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru 12:51
Игры
Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC
Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за уличных беспорядков
Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 04:31 — REGNUM Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей (штат Миннесота) распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством негра местными полицейскими.
REGNUM 21:31
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
На форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра Ангела Меркель озвучила условия отмены антироссийских санкций.
Деловое.ТВ 02:55
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
Губернатор Виктор Томенко отчитался перед депутатами АКЗС
Большинством голосов (51 против 11) депутаты отчёт поддержали.
Вести Алтай 04:22
Здоровье
На Дальний Восток поступила крупная партия защитных костюмов для медиков
В регионы Дальнего Востока поступило 58 тысяч комплектов защитных костюмов для медицинских работников, которые работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией.
Российская газета 22:57
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44