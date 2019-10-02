Политика

RT на русскомRT на русскомВ ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН. Об этом рассказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российской делегации

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В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

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Россия начала дипломатический поход против США

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ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз российским делегатам

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Независимая газета01:38

В ООН обсудили невыдачу виз США российским делегатам на Генассамблее

ТАСС13:10
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По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
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Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
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Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

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Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.
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NASA поделилось недоступными человеческому уху звуками с Марса

Посадочный модуль InSight записал на Марсе звуки, которые ухо человека не способно уловить. Об этом сообщает официальный сайт NASA.
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Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
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Медведев провел встречу с Раулем Кастро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 17:30
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Россия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам

Минфин России в ближайшие три года планирует выдать более ₽1 трлн в виде займов другим государствам и иностранным организациям.
РБК 14:19
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ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

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У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
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Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»

Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
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Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга

Коммерсантъ 13:56
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Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию

США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru вчера в 03:46
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Президент Эквадора ввел в стране режим ЧП из-за протестов

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Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
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Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

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МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными

По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
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«Крест смерти»: рублю прочат крах

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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

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Пенсии россиян отберут на строительство дорог

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Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
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