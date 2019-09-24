Гутерриш отметил, что правительство Сирии и сирийский комитет по переговорам о создании «сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета» заключили соглашение. По словам генерального секретаря ООН, комитет начнет работу в ближайшие недели в Женеве.

В ООН объявили о создании Конституционного комитета Сирии

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