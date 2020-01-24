Политика

RT на русскомRT на русскомВ ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН. Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после Путина, поддержал идею президента России.
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ООН приветствует предложение Путина провести встречу глав стран—постоянных членов СБ ООН

Коммерсантъ18:59

В ООН подержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

Lenta.ru19:49

Пушков прокомментировал предложение Путина созвать саммит пяти стран

РИА Новости14:46

В ООН поддержали инициативу Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

РБК16:25

В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

RT на русском17:10

В ООН поддержали инициативу Путина по проведению саммита постоянных членов Совбеза

ТАСС15:06

ООН оценила идею Путина о встрече лидеров «пятерки» Совбеза

Известия15:55
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Общество

Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

Известия 18:41
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru вчера в 11:07
Общество

Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом

15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Известия 14:00
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

Доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» был создан в 1951 году.
Lenta.ru 18:13
Здоровье

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 830 человек, число летальных исходов увеличилось до 25.
ТАСС 19:28
Политика

Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.
РБК 20:09
Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ToDay News Ufa вчера в 06:24
Общество

Мишустин поручил разработать поправки к закону о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина парламенту.
Газета.Ru вчера в 05:23
Политика

Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие

Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году

В бункере в аэропорту Луганска, который занимали атаковавшие Донбасс силы ВСУ, еще в 2014 году ополченцы находили свидетельства того, что США оказывают помощь Украине.
ТК Звезда вчера в 22:47
Политика

Госдума приняла в первом чтении поправки в Конституцию

Проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений.
Магсити74 08:00
Политика

В Турции назвали Россию обманщицей

В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».
Рамблер 13:08
Авто

В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

SpeedMe вчера в 01:13
Политика

Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:48
Общество

Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ

От слов к делу перешли эксперты на передаче «Место встречи» телеканал НТВ.
Телеканал 360° 12:43
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о еще одном погибшем в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил о шести обстрелах позиций украинских войск за минувшие сутки.
Украина.ру 00:50
Общество

Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН

Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказал мнение, что ООН нуждается в реорганизации.
Накануне.Ru 18:50
Футбол

Кубок Англии. «Уотфорд» проиграл «Транмер Роверс»

В переигровках 3-го раунда Кубка Англии "Тоттенхэм" победил "Мидлсбро" (2:1).
Sports.ru 02:50
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском 06:07
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 03:30
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Армия и оружие

Замкомандира полка МВД ДНР Алексей Кривуля был убит в Донецке

Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск Донецкой Народной Республики Алексей Кривуля, известный под позывным Грин, был убит в Донецке в минувший понедельник, 20 января.
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Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 16:26
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Московский Комсомолец 19:27
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Полиция нашла вандалов, разгромивших снежный городок в Благовещенске

Напомним, происшествие в снежном городке Благовещенска произошло сегодня рано утром. Вандалы испортили 17 из 36 ледовых фигур.
ИА Порт Амур 06:18
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Андрей Аршавин станет главным редактором нового спортивного журнала

Приглашенным редактором первого номера станет титулованный футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала», экс-капитан сборной страны Андрей Аршавин.
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