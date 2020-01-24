Политика
RT на русскомВ ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН. Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после Путина, поддержал идею президента России.
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Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Спорт
Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады
Общество
Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом
15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
Доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» был создан в 1951 году.
Здоровье
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 830 человек, число летальных исходов увеличилось до 25.
Политика
Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам
Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Мишустин поручил разработать поправки к закону о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина парламенту.
Политика
Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом.
Армия и оружие
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
В бункере в аэропорту Луганска, который занимали атаковавшие Донбасс силы ВСУ, еще в 2014 году ополченцы находили свидетельства того, что США оказывают помощь Украине.
Политика
Госдума приняла в первом чтении поправки в Конституцию
Проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений.
Политика
В Турции назвали Россию обманщицей
В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».
Авто
В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците
Политика
Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ
От слов к делу перешли эксперты на передаче «Место встречи» телеканал НТВ.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о еще одном погибшем в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил о шести обстрелах позиций украинских войск за минувшие сутки.
Общество
Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН
Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказал мнение, что ООН нуждается в реорганизации.
Футбол
Кубок Англии. «Уотфорд» проиграл «Транмер Роверс»
В переигровках 3-го раунда Кубка Англии "Тоттенхэм" победил "Мидлсбро" (2:1).
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Армия и оружие
Замкомандира полка МВД ДНР Алексей Кривуля был убит в Донецке
Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск Донецкой Народной Республики Алексей Кривуля, известный под позывным Грин, был убит в Донецке в минувший понедельник, 20 января.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Политика
Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе
Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".
Происшествия
Полиция нашла вандалов, разгромивших снежный городок в Благовещенске
Напомним, происшествие в снежном городке Благовещенска произошло сегодня рано утром. Вандалы испортили 17 из 36 ледовых фигур.
Футбол
Андрей Аршавин станет главным редактором нового спортивного журнала
Приглашенным редактором первого номера станет титулованный футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала», экс-капитан сборной страны Андрей Аршавин.