Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Документ поддержали 174 государства, включая США. Ни одна страна не проголосовала против.
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Первый комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию

Life.ru21:50

В ГА ООН одобрили резолюцию России по укреплению контроля над вооружениями

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В ООН одобрили проект резолюции РФ о контроле над вооружениями

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ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями

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Генассамблея ООН одобрила резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Коммерсантъ17:01

Первый комитет ГА ООН принял российскую резолюцию

RT на русском18:18

В ООН приняли предложенную Россией резолюцию по контролю над вооружениями

ТАСС16:52
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Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
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