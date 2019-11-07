Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Документ поддержали 174 государства, включая США. Ни одна страна не проголосовала против.

В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями

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