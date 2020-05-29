Коронавирус

REGNUMREGNUMВ ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, в этой стране до 17% заболевших умирают.
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ООН назвала страну с наибольшей смертностью от COVID-19

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В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:11
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Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен

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Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице.
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Srnsk 27 мая в 14:32
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