Коронавирус
REGNUMВ ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19
Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, в этой стране до 17% заболевших умирают.
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Космос
Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен
ФАН 27 мая в 17:30
Происшествия
Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок
Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей эвакуировали с крыши на вертолете, передает Fox News.
МИР 24 01:50
Наука
Как изучение редких болезней помогает искать вакцину от COVID
Идентификация антител против коронавирусов у лиц с дерматомиозитом не обязательно означает, что вирус вызывает заболевание.
Ридус вчера в 09:54
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.
Lenta.ru вчера в 00:52
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Происшествия
Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела
В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии.
Известия вчера в 18:50
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Экономика
ЦИАН сообщил о 7%-ном падении цен на жилье в среднем по России
Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке России за два месяца режима самоизоляции снизилась на 7,4%. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН, посвященном анализу вторичного рынка в период карантина.
РБК вчера в 07:19
Общество
Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах
В Швейцарии настаивают, что проститутки должны будут работать в безопасных позах и по возможности носить маски.
Lenta.ru вчера в 12:59
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Общество
Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина
Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице.
Газета.Ru 01:51
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 16:24
Общество
Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу
Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Кино
Фильм «Апгрейд» получит сиквел в виде сериала
Фантастический боевик «Апгрейд» режиссера Ли Уоннелла получит продолжение, но уже не в виде «полнометражки», а в виде сериала.
АБН вчера в 19:58
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Общество
Кузнецова предложила установить бессрочную слежку за педофилами
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и организовать пожизненный административный надзор за ними после их освобождения из мест лишения свободы.
Известия 01:18
Общество
Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Пензенская правда вчера в 12:24
Общество
Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины
Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю.
Известия вчера в 08:14
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Общество
В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев COVID-19
Челябинск, 29 мая 2020, 09:13 — REGNUM В Челябинской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 02:13
Экономика
Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы
Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет.
Lenta.ru 01:53
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Общество
В Омской области еще 42 человека заболели коронавирусом
По данным на 27 мая, в Омской области зарегистрировали 42 новых случая заражения коронавирусом.
Город55.ру 26 мая в 23:04
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk 27 мая в 14:32