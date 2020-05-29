Коронавирус
REGNUMВ ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19
Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, в этой стране до 17% заболевших умирают.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Президент СБР Владимир Драчев отправляет их кандидатуры на утверждение в министерство спорта России.
ProstoProSport вчера в 13:23
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru 18:21
Экономика
Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт вчера в 07:41
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
Происшествия
В Хабаровском крае в пятиэтажке взорвался бытовой газ
Амурск, Хабаровский край, 29 мая 2020, 01:58 — REGNUM В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Амурске (Хабаровский край) произошёл взрыв бытового газа, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
REGNUM 18:58
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform вчера в 04:14
Космос
Волгоградский планетарий расскажет о космической пыли
В видеоролике «Космическая пыль: за пределами Земли и дома», который будет доступен на канале YouTube Волгоградского планетария лектор научно-методического отдела Ольга Колесникова раскроет тайну происхождения космической пыли и объяснит, как астероиды и метеорные потоки способствуют её появлению.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:12
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Политика
Сергей Левченко заявил о готовности участия в губернаторских выборах
Сергей Левченко заявил о готовности участвовать в выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся осенью 2020 года.
Твой Иркутск 05:53
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Экономика
Сахалинский бизнес еще может успеть заявиться на федеральную помощь
1 июня завершается прием заявок на субсидии за апрель малому и среднему бизнесу.
Сахалин.Инфо 21:27
Экономика
Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике
Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
Sputnik Латвия 08:02
Происшествия
В Минусинске мать убитого младенца нашли по чеку из магазина
Женщина оставила в пакете кассовый чек из магазина. Следователи проверили, как покупатель оплатил покупку.
ТВ-Енисей 21:24
Армия и оружие
Власти Японии опасаются утечки оборонных данных после хакерской атаки
Как сообщает агентство Kyodo, информация о коммуникационных сетях Сил самообороны Японии могла стать достоянием хакеров после атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора страны NTT Communications.
Московский Комсомолец 19:57
Здоровье
COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
Российские врачи рассказали «Известиям» о семи видах высыпаний, которые могут быть связаны с патогеном.
Известия 17:01
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings 13:50
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек
Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:50
Авто
Компания Mini обновила свой кроссовер Countryman
CarsWeek.ru вчера в 00:28
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51