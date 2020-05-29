Коронавирус

REGNUMREGNUMВ ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, в этой стране до 17% заболевших умирают.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ООН назвала страну с наибольшей смертностью от COVID-19

Фонтанка.Ру17:44

ООН назвала страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Московский Комсомолец17:38

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

РИА Новости16:11

Названа страна с наивысшей смертностью от коронавируса

Комсомольская правда17:03

В ООН назвали страну с наивысшей смертностью от COVID-19

Известия16:52

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19 в мире

РЕН ТВ16:28

В ООН выявили государство с самой высокой смертностью от COVID-19

REGNUM18:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

Президент СБР Владимир Драчев отправляет их кандидатуры на утверждение в министерство спорта России.
ProstoProSport вчера в 13:23
1
Политика

Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru 18:21
47
Экономика

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт вчера в 07:41
566
Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
23
Происшествия

В Хабаровском крае в пятиэтажке взорвался бытовой газ

Амурск, Хабаровский край, 29 мая 2020, 01:58 — REGNUM В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Амурске (Хабаровский край) произошёл взрыв бытового газа, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
REGNUM 18:58
1
Киберспорт

Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне

NewInform вчера в 04:14
2
Космос

Волгоградский планетарий расскажет о космической пыли

В видеоролике «Космическая пыль: за пределами Земли и дома», который будет доступен на канале YouTube Волгоградского планетария лектор научно-методического отдела Ольга Колесникова раскроет тайну происхождения космической пыли и объяснит, как астероиды и метеорные потоки способствуют её появлению.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:12
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Политика

Сергей Левченко заявил о готовности участия в губернаторских выборах

Сергей Левченко заявил о готовности участвовать в выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся осенью 2020 года.
Твой Иркутск 05:53
39
Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
11
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM 18:48
842
Происшествия

В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
498
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
1K
Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
54
Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru 01:09
2
Экономика

Сахалинский бизнес еще может успеть заявиться на федеральную помощь

1 июня завершается прием заявок на субсидии за апрель малому и среднему бизнесу.
Сахалин.Инфо 21:27
Экономика

Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике

Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
Sputnik Латвия 08:02
Происшествия

В Минусинске мать убитого младенца нашли по чеку из магазина

Женщина оставила в пакете кассовый чек из магазина. Следователи проверили, как покупатель оплатил покупку.
ТВ-Енисей 21:24
Армия и оружие

Власти Японии опасаются утечки оборонных данных после хакерской атаки

Как сообщает агентство Kyodo, информация о коммуникационных сетях Сил самообороны Японии могла стать достоянием хакеров после атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора страны NTT Communications.
Московский Комсомолец 19:57
Здоровье

COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи

Российские врачи рассказали «Известиям» о семи видах высыпаний, которые могут быть связаны с патогеном.
Известия 17:01
1
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Известия 09:39
78
Общество

Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы

Metaratings 13:50
Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
68
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,7K
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек

Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:50
537
Авто

Компания Mini обновила свой кроссовер Countryman

CarsWeek.ru вчера в 00:28
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
217
Технологии

Флешки от защиты 5G начали продавать в Британии

ГЛАС.RU 13:15
1
Происшествия

В Улан-Удэ в страшном ДТП погибла 18-летняя девушка без прав

Номер один 20:30
4
ещё по теме
Аден
Город в Йемене на берегу Аденского залива, бывшая столица Народной Республики Южного Йемена и Народной Демократической Республики Йемен. После объединения в единый Йемен статус столицы был потерян, но город остался важным транзитным портом на побережье Аравийского моря. Кроме того, у города расположен аэропорт международного значения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное