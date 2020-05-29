Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, в этой стране до 17% заболевших умирают.

В ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19

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