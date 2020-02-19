Политика
RT на русскомВ ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
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Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Политика
В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму
Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
Политика
WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР
Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Футбол
Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»
Здоровье
Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом
Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Финансы
Bloomberg: правительство России увеличивает расходы на социальные выплаты
Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
Общество
Задержанной в Париже подруге Павленского предъявлено обвинение
Подруге российского художника-акциониста Петра Павленского Александре де Таддео, задержанной в минувшие выходные, предъявлено обвинение, сообщает телеканал LCI.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Здоровье
Пять причин есть сало по утрам назвали медики
Медики рекомендуют употреблять сало именно по утрам, ибо только в этом случае оно стимулирует синтез желчи, что положительно сказывается на пищеварении.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.
Политика
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Здоровье
Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава
Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Авто
Бренд Holden прекратит существование
Компания Holden выпускала автомобили в Австралии с 1948 года, а последний собранный седан Commodore, сошедший с конвейера в октябре 2017 года, стал 7 687 675 по счету.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Происшествия
Прокуратура проверит тульский книжный магазин на экстремизм
В Туле прокуратура проверит книжный магазин «Свидетель» на наличие «экстремистских материалов».
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Общество
Эвакуированные из Китая в Тюмень завершили свой карантин
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень 5 февраля, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
«В результате ДТП шесть человек пострадали, из них пять человек погибли, еще один доставлен в ЦРБ Целинного района в тяжелом состоянии», — цитирует агентство представителя ГУМЧС России по республике.
Технологии
Xiaomi предустановит российские программы на устройства
Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.