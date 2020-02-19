Политика

RT на русскомRT на русскомВ ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
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