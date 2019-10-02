Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, он ещё не ознакомился с официальным текстом предложения России.

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

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