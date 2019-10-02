Политика
REGNUMВ ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, он ещё не ознакомился с официальным текстом предложения России.
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ООН примет меры из-за проблем с визами в США после рассмотрения запроса России
Коммерсантъвчера в 13:39
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Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
Компаниям рекомендовали запретить дорогие подарки для сотрудников
Минтруд посоветовал частным компаниям разработать стандарты и кодексы поведения сотрудников по аналогии с госструктурами и в том числе регламентировать получение ими подарков.
Известия вчера в 20:03
Авто
Эксперты объяснили необходимость прогрева двигателя машины зимой
Автомобильные эксперты России дали свой ответ на вызывавший дискуссию среди автомобилистов вопрос — нужно ли зимой прогревать двигатель машины.
Народные новости вчера в 11:23
Кино
Отреставрированная «Калина красная» Шукшина выходит в повторный прокат
Интерфакс - Россия 02:04
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня вчера в 02:51
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
REGNUM вчера в 09:10
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам
Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Общество
В Госдуме предложили ввести новую категорию льготников
Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".
РИА Новости вчера в 23:33
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК вчера в 19:59
Хоккей
Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ
Интерфакс-Спорт 01:28
Авто
Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta
Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили вчера в 22:28
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Авто
В России посчитали количество внедорожников и кроссоверов
Тарантас Ньюс вчера в 02:26
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Во вторник, 1 октября, хорватская команда уступила на выезде "Манчестер Сити" со счетом 0:2 Ранее загребское "Динамо" делило антирекорд с московским "Спартаком", проигравшим 12 гостевых матчей подряд, сообщает Gracenote Live.
Sport24.ru 01 октября в 17:10
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости вчера в 08:53
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия 01 октября в 16:56
Политика
Путин присвоил гендиректору «Ростеха» Чемезову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России.
Дождь вчера в 06:00
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Технологии
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru вчера в 04:10
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дождь 01 октября в 14:12
Игры
Xbox Scarlett и PS5 со встроенными камерами делают ставку на стриминг
Консоли Xbox Scarlett и PS5 нового поколения со встроенными камерами делают ставку на стриминг.
Актуальные Новости вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество
Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела»
В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».
РБК вчера в 22:49
Политика
В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против согласования украинскими властями так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Российская газета 02:14