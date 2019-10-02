Политика

REGNUMREGNUMВ ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, он ещё не ознакомился с официальным текстом предложения России.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам

Известиявчера в 20:27

В ООН обсудили невыдачу виз США российским делегатам на Генассамблее

ТАССвчера в 13:10

Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам

РИА Новостивчера в 19:12

В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российской делегации

РБКвчера в 14:01

В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

RT на русскомвчера в 13:14

ООН обсуждает с США вопрос невыдачи виз российским делегатам

Национальная служба новостейвчера в 16:29

Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах

Коммерсантъ02 октября в 14:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия вчера в 19:37
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Происшествия

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик

Интерфакс 04:17
Политика

Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК вчера в 20:58
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Авто

Hyundai Creta получил инновационный комплекс Hyundai Auto Link

Компактный кроссовер Hyundai Creta получил в своё оснащение инновационный комплекс под названием Hyundai Auto Link, который расширяет возможности владельцев авто в зависимости от их предпочтений.
Тарантас Ньюс вчера в 08:52
Происшествия

В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку

Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Общество

Диетологи назвали самое вредное мясо для человека

Газета.Ru 02 октября в 17:59
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 15:40
Политика

Владимир Путин: Зеленскому досталось «тяжелое наследие»

Владимир Путин заявил, что Зеленский получил "тяжелое наследие".
Деловое.ТВ 02 октября в 10:25
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика

Под пошлины США могут попасть французское вино и итальянский сыр

По словам Помпео, первыми под пошлины могут попасть вино и сыры из стран ЕС, в частности, из Италии и Франции.
Росбалт 02 октября в 16:30
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Армия и оружие

Украина начала испытывать новый бронекатер

Седьмой бронекатер проекта «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, прибыл в Одессу на испытания, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 03:53
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Армия и оружие

ВСУ за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

REGNUM 03:25
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика

Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Общество

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Экономика

Эксперт прогнозирует рост цен на авиабилеты в 2019 году на уровне 6-8%

Рост цен на авиабилеты в 2019 году составит 6-8%, не превысив среднегодовых показателей последних лет.
ТАСС 03:43
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском вчера в 06:03
Фигурное катание

Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае

Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
News.ru вчера в 09:46
Армия и оружие

Посол Индонезии в Пекине оценил военное развитие КНР

REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

Взгляд.ру вчера в 10:17
Политика

Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»

Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Интерфакс вчера в 21:32
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное