Политика
REGNUMВ ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, он ещё не ознакомился с официальным текстом предложения России.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
ООН обсуждает с США вопрос невыдачи виз российским делегатам
Национальная служба новостейвчера в 16:29
Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах
Коммерсантъ02 октября в 14:01
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
Известия вчера в 19:37
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК вчера в 20:58
Авто
Hyundai Creta получил инновационный комплекс Hyundai Auto Link
Компактный кроссовер Hyundai Creta получил в своё оснащение инновационный комплекс под названием Hyundai Auto Link, который расширяет возможности владельцев авто в зависимости от их предпочтений.
Тарантас Ньюс вчера в 08:52
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Общество
Диетологи назвали самое вредное мясо для человека
Газета.Ru 02 октября в 17:59
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 15:40
Политика
Владимир Путин: Зеленскому досталось «тяжелое наследие»
Владимир Путин заявил, что Зеленский получил "тяжелое наследие".
Деловое.ТВ 02 октября в 10:25
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика
Под пошлины США могут попасть французское вино и итальянский сыр
По словам Помпео, первыми под пошлины могут попасть вино и сыры из стран ЕС, в частности, из Италии и Франции.
Росбалт 02 октября в 16:30
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Армия и оружие
Украина начала испытывать новый бронекатер
Седьмой бронекатер проекта «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, прибыл в Одессу на испытания, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 03:53
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Экономика
Эксперт прогнозирует рост цен на авиабилеты в 2019 году на уровне 6-8%
Рост цен на авиабилеты в 2019 году составит 6-8%, не превысив среднегодовых показателей последних лет.
ТАСС 03:43
Происшествия
В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете
RT на русском вчера в 06:03
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае
Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
News.ru вчера в 09:46
Армия и оружие
Посол Индонезии в Пекине оценил военное развитие КНР
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Взгляд.ру вчера в 10:17
Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Интерфакс вчера в 21:32