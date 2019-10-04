Политика
Радио SputnikВ ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации
Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
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На встрече Лаврова с Помпео был поднят вопрос невыдачи виз представителям российской делегации
Независимая газетавчера в 01:38
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Красноярском крае
Байкал24 вчера в 23:37
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Космос
Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры
Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
Известия вчера в 21:05
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Происшествия
В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы
ТАСС вчера в 22:56
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Наука
Бактерии сами подсказали ученым идею нового антибиотика
Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили у бактерий Pseudomonas aeruginosa токсин, который можно использовать в качестве антибиотика.
Naked Science 01 октября в 14:28
Музыка
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 02 октября в 07:23
Политика
О чём говорил Путин на заседании клуба «Валдай»
В четверг, 3 сентября, в Сочи состоялась итоговая пленарная сессия XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
RT на русском вчера в 17:14
Наука
Потеря зубов провоцирует болезни сердца
Причинно-следственная связь между заболеваниями полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями изучена слабо, поэтому перед учеными стояла цель, определить возможные риски болезней, включая сердечный приступ и инсульт, для людей с возрастным недостатком зубов.
Хайтек+ вчера в 06:35
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика
Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае
Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании клуба "Валдай" ответил на просьбу развить свою аллегорию про рай для россиян и незавидную судьбу для агрессоров в случае нападения на РФ.
ТАСС вчера в 13:51
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости вчера в 12:10
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru вчера в 16:19
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости вчера в 06:41
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз
За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 03:39
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 01 октября в 02:54
Происшествия
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину
Вестник вчера в 21:15
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor вчера в 17:10
Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Интерфакс вчера в 21:32
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport вчера в 00:55