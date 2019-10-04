Политика

Радио SputnikРадио SputnikВ ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации

Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам

Известиявчера в 20:27

Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам

РИА Новостивчера в 19:12

На встрече Лаврова с Помпео был поднят вопрос невыдачи виз представителям российской делегации

Независимая газетавчера в 01:38

В ООН обсудили невыдачу виз США российским делегатам на Генассамблее

ТАССвчера в 13:10

Рябков предложил проводить заседания ГА ООН в России

УтроNewsвчера в 02:59

Госдеп США уклонился от ответа из-за невыдачи виз российским делегатам

Слово и Деловчера в 01:47

В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российской делегации

РБКвчера в 14:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Красноярском крае

Байкал24 вчера в 23:37
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Космос

Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры

Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
Известия вчера в 21:05
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Происшествия

В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы

ТАСС вчера в 22:56
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Наука

Бактерии сами подсказали ученым идею нового антибиотика

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили у бактерий Pseudomonas aeruginosa токсин, который можно использовать в качестве антибиотика.
Naked Science 01 октября в 14:28
Музыка

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час

Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 02 октября в 07:23
Политика

О чём говорил Путин на заседании клуба «Валдай»

В четверг, 3 сентября, в Сочи состоялась итоговая пленарная сессия XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
RT на русском вчера в 17:14
Наука

Потеря зубов провоцирует болезни сердца

Причинно-следственная связь между заболеваниями полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями изучена слабо, поэтому перед учеными стояла цель, определить возможные риски болезней, включая сердечный приступ и инсульт, для людей с возрастным недостатком зубов.
Хайтек+ вчера в 06:35
Политика

Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика

Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае

Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании клуба "Валдай" ответил на просьбу развить свою аллегорию про рай для россиян и незавидную судьбу для агрессоров в случае нападения на РФ.
ТАСС вчера в 13:51
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Политика

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости вчера в 12:10
Кино

В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019

В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru вчера в 16:19
Происшествия

Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

РИА Новости вчера в 06:41
Экономика

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз

За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 03:39
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Общество

Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Политика

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 01 октября в 02:54
Происшествия

В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину

Вестник вчера в 21:15
Шоу-бизнес

«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor вчера в 17:10
Политика

Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»

Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Интерфакс вчера в 21:32
Политика

Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Футбол

Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport вчера в 00:55
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное